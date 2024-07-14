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川普造勢遇槍擊！　特勤肉身護衛「按在地上25秒」

▲▼川普13日在賓州造勢時遭到槍擊，臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手，高喊「戰鬥」。（圖／路透）

▲川普13日在賓州造勢時遭到槍擊，臉部受傷當下還不忘向群眾舉起右手，高喊「戰鬥」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日前往賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）出席造勢活動，當時天空相當晴朗、天氣十分炎熱。川普在台上進行6分鐘的演講，當時他正在講述邊境非法入境與移民問題，豈料講到激動處時台上突然槍聲連連，川普右臉鮮血直流，特勤人員旋即將川普壓在地上長達25秒。

根據《路透社》，川普13日在賓州巴特勒的一場造勢演說，當他談論到邊境非法入境與移民問題，當他的頭部轉向右側時，突然傳來「砰」、「砰」槍聲，此時他立刻抓住自己的右耳，看著手上出現的鮮紅血液後，便迅速倒在講台後面的地上，現場人群驚聲尖叫，許多觀眾立刻蹲在地上。

此時，6名特勤人員立刻衝上講台，圍著躺在講台後方的川普，其他手持步槍的執法人員也衝上講台。特勤人員將川普壓在地上長達25秒鐘，現場則有人出聲喊道，「槍手被擊斃了！」

另一人則喊道，「走開！」

▲▼川普造勢台上疑遭槍擊，右耳上緣爆血。（圖／路透）

▲特勤人員肉身護衛川普，將川普壓在地上25秒。（圖／路透）

特勤人員們將川普扶起來，川普頭上那頂寫著「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的紅色棒球帽被摘掉了，此時的川普頭髮凌亂，右耳、右側臉部佈滿血跡，另一名特勤人員將手臂舉過川普的頭頂，以防川普遭到其他突發性的槍擊。

川普繼續向人群們揮舞拳頭，嘴裡喊著「戰鬥」（fight），支持群眾當中則有許多人開始高呼「USA」。

其中一名川普的支持者穆斯（Ron Moose）向《路透社》透露，「我聽到了4聲槍響，我看到人群倒下，然後川普也很快地躲開了，特勤局的人員全都跳起來，儘速起身保護川普。我看到一名男子正在奔跑，被執法人員追趕。我聽到另外幾聲槍響，但不知道是誰開的槍。執法部門的狙擊手已經在講台後面一個倉庫屋頂上就位。」

另外2名坐在講台附近的70多歲婦女則透露，當時她們看見有2人在槍擊事件發生後倒在台上，警察正在照顧他們，「我們看到警察急著逮捕一名男子。」

報導指出，所有參加川普造勢集會的支持者們都必須通過特勤局的行李檢查和電子監視器監控，檢查出是否攜帶武器，才能獲准參加集會。然而3名高級執法部門消息人士卻向美媒NBC透露，槍手埋伏在造勢活動會場以外的地點，由於在特勤局設立的維安範圍之外，因此槍手並未接受安檢。

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