子彈「飛向川普」瞬間曝！下秒摀耳蹲下　1張圖還原驚恐暗殺

New York Times photo shows one of the bullets flying just behind Trump's head pic.twitter.com/aMn29qLVoN — BNO News (@BNONews) July 14, 2024

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普13日出席賓州巴特（Butler）的造勢活動時，遭到槍手暗殺未遂，而他的右耳遭子彈射穿，當場滿臉是血被維安人員護送下台，場面一片混亂。《紐約時報》則清楚拍下子彈射向川普的驚恐瞬間，還原暗殺經過。

川普13日在賓州造勢時，正在台上激昂地批評拜登政府，沒想到等川普還未反應過來，就突然感覺右耳不適，隨即伸手摀臉蹲下，大批維安人員則衝上台將他團團包圍，同時將他按在地上。

《紐約時報》拍下的現場照片可以明顯看到子彈射向川普的瞬間，當時川普突然往左方轉頭。

維安人員隨即將他護送下台，但是他卻不顧混亂場面與傷勢，不斷要隨扈「等一下」，隨後轉身握拳高舉右手，並向在場支持者大喊「戰鬥！戰鬥！（fight! fight!）」

▲▼ 美國前總統川普遭到槍擊後，當場爆血，並被隨扈攙扶下台。（圖／達志影像／美聯社）



據悉，槍手很有可能最初就是瞄準川普的頭部，但是川普在關鍵時刻，為了說明一張圖表，因此突然轉頭，才得以逃過死劫。雖然川普沒有生命危險，但是仍然造成一名觀眾死亡，而槍手也確定死亡。

有目擊者稱，他清楚看見一名男子手持步槍爬上屋頂制高點，因此立刻通報現場警察。事發當時，有觀眾聽見連續5聲槍響。

川普目前已在醫院接受治療並留院觀察，不過精神狀況良好，而執法單位也將此案定調為「暗殺未遂」。執法部門消息指出，槍手當時埋伏在造勢活動會場外的高處，不在特勤局維安範圍內，代表槍手並未接受安檢及槍支探測儀檢查。