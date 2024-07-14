　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

子彈「飛向川普」瞬間曝！下秒摀耳蹲下　1張圖還原驚恐暗殺

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普13日出席賓州巴特（Butler）的造勢活動時，遭到槍手暗殺未遂，而他的右耳遭子彈射穿，當場滿臉是血被維安人員護送下台，場面一片混亂。《紐約時報》則清楚拍下子彈射向川普的驚恐瞬間，還原暗殺經過。

川普13日在賓州造勢時，正在台上激昂地批評拜登政府，沒想到等川普還未反應過來，就突然感覺右耳不適，隨即伸手摀臉蹲下，大批維安人員則衝上台將他團團包圍，同時將他按在地上。

《紐約時報》拍下的現場照片可以明顯看到子彈射向川普的瞬間，當時川普突然往左方轉頭。

維安人員隨即將他護送下台，但是他卻不顧混亂場面與傷勢，不斷要隨扈「等一下」，隨後轉身握拳高舉右手，並向在場支持者大喊「戰鬥！戰鬥！（fight! fight!）」

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統川普遭到槍擊後，當場爆血，並被隨扈攙扶下台。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普造勢遭槍擊滿臉血。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，槍手很有可能最初就是瞄準川普的頭部，但是川普在關鍵時刻，為了說明一張圖表，因此突然轉頭，才得以逃過死劫。雖然川普沒有生命危險，但是仍然造成一名觀眾死亡，而槍手也確定死亡。

有目擊者稱，他清楚看見一名男子手持步槍爬上屋頂制高點，因此立刻通報現場警察。事發當時，有觀眾聽見連續5聲槍響。

川普目前已在醫院接受治療並留院觀察，不過精神狀況良好，而執法單位也將此案定調為「暗殺未遂」。執法部門消息指出，槍手當時埋伏在造勢活動會場外的高處，不在特勤局維安範圍內，代表槍手並未接受安檢及槍支探測儀檢查。

ET快訊
槍殺林士傑「槍手恐遭處理」！警喊話：為了安全盡速投案
川普支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死
畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」
子彈「飛向川普」瞬間畫面！　1圖還原驚恐暗殺
信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！　驚人畫面曝
生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普遭槍擊爆血！　曾在海湖莊園密會討論副手人選

「川普已出院」將如期出席共和黨大會　女兒伊凡卡感慨發聲

畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」

川普造勢傳槍響！支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死

我和同父異母哥哥睡了！她驗DNA多出22個手足　驚覺亂倫崩潰

川普造勢遇槍擊！　特勤肉身護衛「按在地上25秒」

子彈「飛向川普」瞬間曝！下秒摀耳蹲下　1張圖還原驚恐暗殺

生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

川普遭襲爆血！　槍手埋伏場外高處「未接受安檢」

川普「右耳上部」中彈！槍手至少開8槍　歐巴馬、柯林頓譴責

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

川普遭槍擊爆血！　曾在海湖莊園密會討論副手人選

「川普已出院」將如期出席共和黨大會　女兒伊凡卡感慨發聲

畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」

川普造勢傳槍響！支持者「成肉盾」擋下一槍　後腦中彈當場死

我和同父異母哥哥睡了！她驗DNA多出22個手足　驚覺亂倫崩潰

川普造勢遇槍擊！　特勤肉身護衛「按在地上25秒」

子彈「飛向川普」瞬間曝！下秒摀耳蹲下　1張圖還原驚恐暗殺

生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

川普遭襲爆血！　槍手埋伏場外高處「未接受安檢」

川普「右耳上部」中彈！槍手至少開8槍　歐巴馬、柯林頓譴責

Jennie珠寶穿搭4招！戒指疊戴、多層項鍊打造小臉　職場也適合

女客筷子插頭「造成顧客觀感不佳」！爭鮮：保留法律追究權利

槍殺林士傑恐遭「處理掉」！台南刑大喊話槍手：為了安全盡速投案

川普遭槍擊爆血！　曾在海湖莊園密會討論副手人選

綜合格鬥亞錦賽「台灣隊拿1金3銀」　應曉薇感動落淚：真的不容易

台中「魔王級」五岔路口科技執法有用！事故件數2年降6成

賴清德煽動「青鳥再次飛出來」　王鴻薇：總統當家鬧事已不適任

台南將軍吼音樂節7／20登場！13組歌手開唱　還有最新煙火燈光秀

國1竹北段事故！聯結車衝出匝道護欄翻落邊坡　駕駛送醫

邊佑錫保鑣「機場拿燈狂射路人」　韓網吵1天⋯老闆道歉：做錯了

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

川普造勢槍擊2人身亡

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

即／槍響！　特勤局證實川普安全

歷史第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

川普造勢現場遭槍擊！　白宮：拜登已聽取簡報

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

槍手爬上屋頂開火　秒爆5聲槍響

快訊／川普遭暗殺倖存首發聲：天佑美國！

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

川普留院觀察　美展開暗殺未遂調查

生死瞬間　川普一轉頭躲過子彈

更多熱門

相關新聞

槍殺林士傑恐遭處理掉！台南警喊話槍手：盡速投案

槍殺林士傑恐遭處理掉！台南警喊話槍手：盡速投案

台南市漁會理事長林士傑8日清晨遭埋伏槍殺，槍手至今仍在逃亡中，台南市刑大今（14日）出面說明案情最新進度，目前還在調查林士傑小弟「阿川」與本案關聯性，而外傳槍手恐怕已被道上處理掉，刑大表示不排除可能性，也喊話槍手「希望為了你的安全，盡速來投案」。

川普遭槍擊！　曾討論副手人選

川普遭槍擊！　曾討論副手人選

川普已出院　如期出席共和黨大會

川普已出院　如期出席共和黨大會

台灣外交部致電AIT關心川普遇襲　強烈譴責政治暴力

台灣外交部致電AIT關心川普遇襲　強烈譴責政治暴力

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

關鍵字：

川普暗殺未遂美國槍手造勢活動

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

川普造勢槍擊2人身亡

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

病毒大爆發！　全家都中鏢

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面