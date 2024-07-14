川普「右耳上部」中彈！槍手至少開8槍　歐巴馬、柯林頓譴責

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊，根據他的最新發文，他的右耳上半部遭子彈擊中。前總統歐巴馬表示，美國民主絕對沒有政治暴力的立足之地，前總統柯林頓慶幸川普還活著。

歐巴馬透過聲明說，美國民主絕對沒有政治暴力的立足之地，「儘管現階段還不知道到底發生什麼事情，但我們都應該鬆一口氣，因為川普沒有受到嚴重傷害，在此時此刻，我們要重新承諾在我們的政治中保持文明和尊重。蜜雪兒和我祝福他早日康復。」

▲▼川普稱右耳上半部中彈。（圖／達志影像／美聯社）

柯林頓與夫人希拉蕊則表示，「暴力在美國沒有立足之地，尤其是在我們的政治過程中，希拉蕊和我慶幸川普安然無恙，對今日在賓夕法尼亞州集會上受襲擊影響的所有人感到心碎，也感謝美國特勤局（Secret Service）。」

川普稍早在自有社群平台「Truth Social」發文表示，「我想感謝美國特勤局，以及所有執法人員，感謝他們在賓州巴特勒現場快速應對槍擊事件。最重要的是，我想對在造勢現場身亡的民眾及其家屬，以及另一名重傷民眾及其家屬表達哀悼之意。」

川普接著提到，「我們國家發生這類事件是非常不可思議的，目前還不清楚已遭擊斃的槍手的任何資訊。我被子彈貫穿右耳的上緣。我聽到呼嘯而過的聲音、槍聲，然後立刻感覺到子彈撕裂我的皮膚，我馬上就知道有人搞砸了。我流了很多血，所以立刻明白發生了什麼事。天佑美國！」

執法部門消息人士透露，槍手使用AR式步槍，從距離造勢活動場地約200碼至300碼（約182.88公尺至274.32公尺）之處，至少開8槍。

針對這起事件，特勤局已證實在13日晚間6時15分，有一名嫌犯從造勢集會場地外的高處朝集會舞台開槍，特勤局人員制伏槍手，槍手已死亡，整起事件1名觀眾死亡、另外2名觀眾受傷，事件正在調查中，特勤局已知會聯邦調查局。