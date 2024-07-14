　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「右耳上部」中彈！槍手至少開8槍　歐巴馬、柯林頓譴責

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊，根據他的最新發文，他的右耳上半部遭子彈擊中。前總統歐巴馬表示，美國民主絕對沒有政治暴力的立足之地，前總統柯林頓慶幸川普還活著。

歐巴馬透過聲明說，美國民主絕對沒有政治暴力的立足之地，「儘管現階段還不知道到底發生什麼事情，但我們都應該鬆一口氣，因為川普沒有受到嚴重傷害，在此時此刻，我們要重新承諾在我們的政治中保持文明和尊重。蜜雪兒和我祝福他早日康復。」

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普稱右耳上半部中彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

柯林頓與夫人希拉蕊則表示，「暴力在美國沒有立足之地，尤其是在我們的政治過程中，希拉蕊和我慶幸川普安然無恙，對今日在賓夕法尼亞州集會上受襲擊影響的所有人感到心碎，也感謝美國特勤局（Secret Service）。」

川普稍早在自有社群平台「Truth Social」發文表示，「我想感謝美國特勤局，以及所有執法人員，感謝他們在賓州巴特勒現場快速應對槍擊事件。最重要的是，我想對在造勢現場身亡的民眾及其家屬，以及另一名重傷民眾及其家屬表達哀悼之意。」

川普接著提到，「我們國家發生這類事件是非常不可思議的，目前還不清楚已遭擊斃的槍手的任何資訊。我被子彈貫穿右耳的上緣。我聽到呼嘯而過的聲音、槍聲，然後立刻感覺到子彈撕裂我的皮膚，我馬上就知道有人搞砸了。我流了很多血，所以立刻明白發生了什麼事。天佑美國！」

執法部門消息人士透露，槍手使用AR式步槍，從距離造勢活動場地約200碼至300碼（約182.88公尺至274.32公尺）之處，至少開8槍。

針對這起事件，特勤局已證實在13日晚間6時15分，有一名嫌犯從造勢集會場地外的高處朝集會舞台開槍，特勤局人員制伏槍手，槍手已死亡，整起事件1名觀眾死亡、另外2名觀眾受傷，事件正在調查中，特勤局已知會聯邦調查局。

►快訊／川普遭暗殺倖存首發聲：天佑美國！
►川普演說一半爆5聲槍響　目擊者：有人「拿步槍」爬上屋頂
►美當局展開「暗殺未遂」調查！川普留院觀察　兒：他精神很好

ET快訊
子彈「飛向川普」瞬間畫面！　1圖還原驚恐暗殺
信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道！　驚人畫面曝
生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭
川普遭襲！槍手埋伏場外高處　未接受安檢
川普自稱「擁槍者白宮的最好朋友」　承諾廢除槍枝法
快訊／遭暗殺倖存　川普首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」

共和黨造勢活動爆槍響！他「用肉身」幫川普擋槍　後腦中彈當場死

我和同父異母哥哥睡了！她驗DNA多出22個手足　驚覺亂倫崩潰

川普造勢遇槍擊！　特勤肉身護衛「按在地上25秒」

子彈「飛向川普」瞬間曝！下秒摀耳蹲下　1張圖還原驚恐暗殺

生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

川普遭襲爆血！　槍手埋伏場外高處「未接受安檢」

川普「右耳上部」中彈！槍手至少開8槍　歐巴馬、柯林頓譴責

川普自稱「擁槍者在白宮的最好朋友」　承諾當選廢除拜登槍枝法

夫妻閨蜜韓國3人遊　竟撕破偷情秘密「大量激戰影片」藏相簿

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」

共和黨造勢活動爆槍響！他「用肉身」幫川普擋槍　後腦中彈當場死

我和同父異母哥哥睡了！她驗DNA多出22個手足　驚覺亂倫崩潰

川普造勢遇槍擊！　特勤肉身護衛「按在地上25秒」

子彈「飛向川普」瞬間曝！下秒摀耳蹲下　1張圖還原驚恐暗殺

生死瞬間！川普「一轉頭」躲過子彈　目擊者：否則恐遭爆頭

川普遭襲爆血！　槍手埋伏場外高處「未接受安檢」

川普「右耳上部」中彈！槍手至少開8槍　歐巴馬、柯林頓譴責

川普自稱「擁槍者在白宮的最好朋友」　承諾當選廢除拜登槍枝法

夫妻閨蜜韓國3人遊　竟撕破偷情秘密「大量激戰影片」藏相簿

台灣高中生「國際生物奧林匹亞」奪4金　建中是最大贏家

他檢查有息肉！2年沒追蹤「冒2症狀」　罹膽囊癌半年後走了

抗議美國涉藏法案　大陸密集發聲要求美國不支持藏獨

案發前身影曝！台南男「不爽被打」怒開槍報復　自首喊：打錯間了

畫面曝光！　狙擊手150m外擊斃「暗殺川普槍手」

共和黨造勢活動爆槍響！他「用肉身」幫川普擋槍　後腦中彈當場死

人妻偷吃快遞員！小王傳訊：很久沒射進去了　他見鹹濕對話崩潰

12人氣口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」今天限定吃

4樓窗外半夜出現陌生貓　對看3秒「氛圍尷尬」他一把撈進屋

「員工的健康，永慶來守護！」　第9屆永慶盃籃球賽熱血爭冠

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

國際熱門新聞

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

川普造勢槍擊2人身亡

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

即／槍響！　特勤局證實川普安全

歷史第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

川普造勢現場遭槍擊！　白宮：拜登已聽取簡報

槍手爬上屋頂開火　秒爆5聲槍響

快訊／川普遭暗殺倖存首發聲：天佑美國！

川普留院觀察　美展開暗殺未遂調查

18歲生日變忌日　學生會長被丟水池觸電亡

生死瞬間　川普一轉頭躲過子彈

川普自稱「擁槍者的白宮最好朋友」

更多熱門

相關新聞

他「用肉身」幫川普擋槍　後腦中彈當場死

他「用肉身」幫川普擋槍　後腦中彈當場死

美國前總統川普13日在賓州造勢時遇刺，右耳和右臉可見明顯血跡，目前已被緊急送院治療，而這場暗殺也造成了至少2人死亡。NBC隨後採訪到現場目擊者約瑟夫（Joseph），他表示槍手開槍後，現場有一名男性支持者被射中、當場死亡，才讓川普得以躲過一劫。

川普造勢遇槍擊　特勤肉身護衛「按地25秒」

川普造勢遇槍擊　特勤肉身護衛「按地25秒」

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

生死瞬間　川普一轉頭躲過子彈

生死瞬間　川普一轉頭躲過子彈

暗殺川普！　槍手埋伏場外「未接受安檢」

暗殺川普！　槍手埋伏場外「未接受安檢」

關鍵字：

川普槍擊歐巴馬柯林頓特勤局北美要聞2024美國總統大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

川普造勢槍擊2人身亡

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

濟公降駕砂石車也得讓　Cheap開酸

病毒大爆發！　全家都中鏢

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

「颱風一個接一個」　最新成颱機率曝

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面