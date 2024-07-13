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社會 社會焦點 保障人權

轎車闖平交道撞「台鐵新自強號」　乘客還原事故瞬間

記者吳奕靖、趙蔡州／高雄報導

台鐵一列386次新自強號13日晚間7點57分行經高雄市路竹南平交道時，撞上一輛入侵平交道的白色轎車，事故造成轎車駕駛受傷送醫，鐵路警察目前已趕到現場蒐證，轎車駕駛身份、事故原因待釐清。

▲▼汽車停車入侵平交道「新自強號衰擦撞」　台鐵岡山=路竹單線行車。（圖／民眾提供）

▲台鐵386次新自強號13日晚間在高雄路竹發生碰撞事故。（圖／民眾提供）

一名詹姓乘客表示，當時列車行駛到一半，明明還沒有到站，卻突然開始剎車，待列車完全停止後，他才從窗外看見有一輛轎車停在平交道上面，幾乎緊貼著列車的車身，才驚覺應該是發生碰撞了。

他說，「轎車應該是卡在鐵軌上面，列車經過發生擦撞這樣，因為剛剛看只有保險桿掉下來」。

鐵路警察局高雄分局13日晚間8點11分收到台鐵路竹站通報，386次新自強號在路竹南平交道（375K+559M處）與一輛轎車發生碰撞，轎車駕駛受傷但意識清楚，交由救護車送醫治療，駕駛身份、事故原因待調查釐清。

台鐵表示，轎車13日晚間7點57分違規入侵岡山=路竹間路竹南方平交道淨空範圍，導致一列386次EMU3000型新自強號發生擦撞事故，鐵路警察目前已趕到現場處理，事故發生後，岡山至路竹間改東正線單線雙向行車，列車出現延誤。

▼乘客在窗邊查看事故情況。（圖／民眾提供）

▲▼汽車停車入侵平交道「新自強號衰擦撞」　台鐵岡山=路竹單線行車。（圖／民眾提供）

▲▼汽車停車入侵平交道「新自強號衰擦撞」　台鐵岡山=路竹單線行車。（圖／民眾提供）

▲▼汽車停車入侵平交道「新自強號衰擦撞」　台鐵岡山=路竹單線行車。（圖／民眾提供）

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