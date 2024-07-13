三重警執勤遭毒駕男撞死　署長慰問承諾「加強警車安全」

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區今天（13日）凌晨發生一起重大車禍事故。一名男子疑似毒駕，開著賓士車深夜在馬路上飆速，失控逆向撞上正在執行巡邏勤務的三重警員，造成28歲黃姓警員枉死，另有5人送醫。警政署長張榮興、新北市警局長廖訓誠下午前往靈堂捻香並慰問家屬，署長受訪承諾未來將警車耐撞列為採購重點。

▲三重警執勤遭毒駕男撞死，警政署長張榮興到靈堂捻香並慰問家屬。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，今天凌晨1時許，新北市三重分局厚德所21歲周姓警員及28歲黃姓警員，在執行巡邏勤務，沿著正義北路往龍門路行駛時，等待路口紅綠燈時，孰料一輛賓士車逆向從對向車道疾駛而來，直接撞上警車右半部車頭，警車當場遭撞飛退進騎樓內，還波及後方一輛多元計程車。

坐在警車副駕駛座的黃姓警員，感到右胸疼痛、右大腿骨折，起初送進醫院院治療時，都還能跟前來關心的長官打招呼，病情卻突然直轉急下失去意識，經搶救後仍宣告不治。家屬今天下午相驗結束後，前往現場招魂，前往派出所繞行，最後將遺體放置板橋殯儀館，並將靈堂設置於板橋新月會館。

▲警政署長張榮興到三重警員靈堂捻香，並慰問家屬詢問需求。（圖／記者陸運陞攝）

警政署長張榮興今天下午4時許抵達會館，率新北市警局長廖訓誠、督察長林故廷、三重分局長黃南山，共同在黃員靈位前捻香致意，隨後慰問家屬並聆聽其意見。離去時，張榮興表示，今天同仁發生不幸，來捻香慰問家屬外，未來在交通執法尤其對於毒駕更要加強，並將會協助家屬處理後續治喪。

張榮興強調，未來在購買警車相關設備，將會針對加強耐撞力作為採購；對於撞死警員的黃姓男子，疑似涉嫌毒駕，張榮興表示，目前三重分局已對此作檢驗，等待檢驗報告出爐，將會依法來辦理，對於新興毒品「依託咪酯」未來將會列為警政工作重點，一定會對此加強取締。新北市警察局長廖訓誠表示，未來除了著手加強車輛安全採購外，目前重點放在協助家屬處理治喪事宜，並全力爭取後續相關撫卹問題。

▲警政署長張榮興受訪表示，未來將加強警車耐撞力，並將取締新興毒品列為重點。（圖／記者陸運陞攝）