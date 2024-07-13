邱議瑩辦公室主任酒駕　旗山警公布「50公尺超遠距」臨檢影片

地方中心／高雄報導

旗山分局警方於05日22時00分，在旗山區台3線旗屏路一帶，執行擴大臨檢勤務，依法攔查一名59歲的賴姓男子，員警依規定實施酒測，酒測值超過法定標準，警詢後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦，而目前這名59歲的賴姓男子身份曝光，是立委邱議瑩的服務處的主任，對此邱議瑩透過臉書發說明，事發後已火速請賴離職。

針對邱議瑩辦公室賴姓前主任涉嫌酒駕案件，警方今(13日)下午做出說明，證實確有此事，同時提供三段在案發當天，也就是5日擴大臨檢勤務的畫面，雖然警方宣稱，其中包含賴姓主任下車受檢畫面，但因距離實在太遠，無從判斷下車者是否真為賴本人。

▲旗山警方提供賴姓前主任酒測「遠距離過程」 。（圖／旗山分局提供）

▲同樣是酒駕案件，鼓山分局提供「近距離過程」 。（圖／翻攝鼓山分局群組）

記者在下午3點再次提問「請問不提供近距離酒測畫面？是否有什麼考量」？因為同樣在今日，鼓山分局也有一起酒駕肇事的新聞發佈，有提供「近距離、有馬賽克的畫面」，讓記者質疑「同樣是酒駕，為何鼓山可以提供近距離酒測畫面？而旗山無法提供，是否因為受測者身份較為特別？」旗山分局解釋：「此次為擴大臨檢勤務，非一般個別攔檢案件，當時當事人配合度高，無抗拒行為，當下亦未表明身份，因此只有架設錄影機畫面」。