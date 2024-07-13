快訊／毒駕逆向撞死28歲三重警！　檢聲押賓士猴

▲25歲黃姓男子駕駛賓士逆向撞死員警，移送地檢署複訊。（圖／記者戴上容翻攝）

記者黃哲民、劉昌松、黃資真／新北報導

新北市三重厚德派出所巡邏車今(13日)凌晨1時許執行巡邏勤務時，遭黃姓男子(25歲)駕賓士逆向衝撞，造成副駕員警黃瑋震(28歲)死亡、5人受傷。警方偵訊後依過失致死、公共危險等罪嫌將他移送地檢署，檢方複訊後，向法院聲請羈押。

13日凌晨1點半左右，厚德派出所21歲周姓員警駕車、黃瑋震坐在副駕，沿正義北路往龍門路方向行駛，至在執行巡邏勤務，在路口停等紅燈時，對向一輛賓士車卻高速往他們衝去，巡邏車當場被撞噴到騎樓下，更波及巡邏車後方的多元計程車，停放於正義北路兩側的18輛機車、1輛黃牌重機也遭撞毀。

坐在巡邏車副駕的黃瑋震首當其衝，右胸疼痛、右大腿骨折，車禍後原本還有意識，送醫期間卻突然失去生命跡象，最終於5時24分宣告不治；另受傷4人分別為21歲周員手肘擦傷、右大腿痛，意識清醒送北馬；37歲彭姓計程車司機安全帶勒傷，意識清醒送新光；25歲賓士駕駛黃姓男子輕傷、副駕29歲男子受困車內，右胸疼痛，意識清醒送台北馬偕。

▲殉職的28歲員警黃瑋震與妻子育有1名4歲兒子。（圖／翻攝黃員臉書）



黃瑋震警專33期畢業，畢業後服務於三重厚德派出所，從警7、8年，2017年迄今共記功4次，嘉獎437支， 2020年結婚後育有一名4歲兒子，是家中經濟支柱，且破獲手機竊盜案、傷害案、娃娃機竊盜案、性騷案等多起案件。

肇事黃男坦承，事發前曾吸食有「喪屍毒品」之稱的「依托咪酯」麻醉菸彈，該成分具興奮、產生幻覺等作用，下午警方依過失致死、公共危險等罪嫌移送地檢署複訊。

檢察官訊問後，晚間以被告黃○○涉犯刑法第185條第2項前段以他法致生道路往來危險因而致人於死，及刑法第185之3第2項前段施用毒品駕駛動力交通工具因而致人於死等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。