桃園「雷霆除暴」美腿辣妹一字排開　市警局長帶隊掃蕩槍毒

▲桃園市警局局長吳坤旭（右一）昨晚會同市府建管處等單位，針對轄區賓館、酒店、KTV等特種場所進行掃蕩勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局為淨化治安，打擊｢黑金槍毒詐」等不法集團氣焰，昨（12）日晚間由局長吳坤旭帶領桃園市刑大、保大、交大與桃園警分局等單位，會同市府建管處、環保局、衛生局等單位，針對轄區旅館、酒店、KTV及移工舞廳等特種場所臨檢查察勤務，並在於周邊路口設置攔檢點，實施封閉式攔檢，加強取締惡性交通違規，其中在特種場所中赫見辣妹美腿排排站，但警方仍依規定盤查，以確保治安與市民安全。

▲桃園市警局等單位昨晚針對轄區酒店、KTV等特種場所進行臨檢勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局局長吳坤旭昨晚帶隊實施「雷霆除暴」勤務，行前在桃園警分局實施勤前教育，以宣示桃警團隊維護社會治安、打擊犯罪決心，針對轄區KTV、酒店、旅館等治安顧慮場所，向民眾實施反毒反詐騙宣導，籲請業者與警方合作，遇民眾有滋事狀況，應立即向轄區派出所反映，警網將第一時間趕抵現場處置，以有效遏制暴力犯罪事件發生。

▲桃園市警局昨晚針對轄區酒店、KTV等特種場所擴大臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，昨晚11時30分許，桃園警分局武陵所警員柯俊宇，於桃園區中正路某移工餐廳執行臨檢勤務時，店內監視器發現一名男子從店後方通道逃逸，立即呼叫在同仁攔查，該男子見後門有員警把守，逃進一旁裝潢施工中大樓，被員警包抄控制，經查該男子為27歲越南籍阮姓男子，員警將其帶回派出所清查，發現是被通報失聯1年3個月的移工，另還涉及詐欺案遭發布通緝中，全案依法解送歸案。

▲桃園市警局等單位昨晚針對特種場所臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，7月9日上午，24歲陳姓男子與友人在轄區某KTV唱歌，期間因酒後與同包廂女子發生口角，女子找來男友助陣，雙方於下樓時爆發衝突，陳男涉嫌毆打被害女子男友，並持短刀將刺傷後逃逸，警方組成專案小組，查獲陳嫌身分，迅速將有幫派背景之陳男等5人全數查緝到案。

桃園警分局表示，雷霆專案勤務共出動警力105人次，共查獲檢肅殺人未遂案件治平對象1件5人到案，毒品、通緝及詐欺等刑案共13件12人，成果豐碩。