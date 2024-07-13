推選罷法遭綠轟「搶救謝國樑」　許宇甄轟製造假消息：無法適用

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會昨日將選罷法部分條文修正草案逕付二讀，遭民進黨團幹事長吳思瑤轟，國民黨意圖很清楚，就是要搶救基隆市長謝國樑。對此，國民黨立委許宇甄表示，本次修法並無法適用基隆罷免案，請民進黨不要再製造假訊息欺騙社會。

許宇甄表示，內政委員會高金素梅召委在7月4日、8日兩次排審選罷法，要討論原住民選舉制度及罷免錯假連署問題，但因民進黨團連續兩次霸佔主席台杯葛議案審查，國民黨團只能在院會以逕付二讀方式應對民進黨團的鴨霸且無理作為，為了台灣民主政治運作的穩定性，罷免連署錯假問題一定要處理。本次修法並無法適用基隆罷免案，請民進黨不要再製造假訊息欺騙社會。

許宇甄指出，從最近幾次罷免提案及連署情況來看，確實發現有相同筆跡、冒名、死亡連署的情況，罷免的核心精神是課責公職人員，罷免極具報復性，應須警惕罷免制度淪為有心人政治鬥爭工具。我們還可以從網路上發現，只要有錢就能買到完整個資，行政部門也坦承2022年2300萬人戶政資料外洩事件為真，近期連飯店入住者個資都有人上網兜售，再加上各地方社團、協會、商號等，個資外洩問題嚴重，這些資料都可能淪為特定者操作工具，為了讓罷免連署回歸常軌運作，保護台灣民主根基，罷免連署應依循公投連署、正副總統選舉連署方式，附上身分證影本以證明為真。

許宇甄認為，民進黨在國會未能取得多數席次，害怕國會改革法案，已史無前例讓四個機關發動釋憲，現在為了贏回國會多數，藉由網軍操作，瘋狂積累社會仇恨值，處心積慮地撕裂台灣，要靠罷免方式奪回國會絕對控制權。

許宇甄再指出，賴清德假借還願之名到基隆，就是要炒熱罷免案，藉此轉移海基會董事長鄭文燦貪污案被收押焦點，以挽救民進黨、賴清德政府形象。加上立法院即將休會，行政院長卓榮泰將帶領團隊下鄉宣講，直接拿政府資源做反國會改革及罷免宣傳，民進黨還握有全國戶政資料，會不會再次發生外洩事件？沒人知道，也無從預防，為了防堵執政黨罷免作弊，只能修法讓使罷免連署更為嚴謹，才能解決罷免連署錯假問題，才能防堵拿名冊濫抄的亂象，才能守護台灣得來不易的民主，以落實民主精神。

許宇甄強調，民進黨的委員也有提案，認為罷免連署應該更嚴謹，但在執政利益的誘惑下，先是撤案，還昧著良心一起抹黑自己的提案，甚至為了讓罷免國家隊能運作順暢，直接對罷免連署缺失視而不見，讓罷免制度變成執政黨可以教訓政敵的工具，讓「造假連署」、「亡者還魂連署」、「抄錄名冊連署」可以繼續運作，以製造社會不安及對立，影響民主制度運作的穩定性，與民主精神相違背。現在，只能藉由修法解決罷免連署錯假亂象，完善選舉罷免制度，才能建構可長可久且完善的民主體制。

