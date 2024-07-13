收藏25年才知！日博物館砸1385萬買名畫　疑為贗品取消展出



▲法國立體派大師讓·梅金傑的畫作《騎單車》。（圖／翻攝自artmajeur）

圖、文／CTWANT

花費千萬元卻買到贗品？日本德島縣立近代美術館，1999年以6720萬日圓（約新台幣1385萬元）購入一幅名畫，沒想到近日被爆料可能是知名偽造師的作品，館方也趕緊取消了原定於本月27日進行的展覽活動。

根據日媒《產經新聞》、《讀賣新聞》的報導，德島近代美術館於25年前購入了法國立體派大師讓·梅金傑（Jean Metzinger）的畫作《騎單車》，而這幅畫創作於西元1911年至1912年之間，曾被借給日本全國各地的博物館，今年自3月起也外借給京都市京瓷美術館展覽。

不料，到了今年6月，館方接到一通來自藝文界人士的電話，稱在網路上出現一篇相關文章，表示這幅畫作是由被譽為天才偽造家的德國偽畫專家沃爾夫岡（Wolfgang Beltracchi）製作，據說他透過偽造著名藝術家的畫作，早已進帳超過數十億日幣。

對此，德島縣近代美術館館長竹內敏夫受訪時說道，「我有一份真跡鑑定書，從購入以來我們一直很小心保存，被說是贗品我真的很無言，我認為需要一些時間來鑑定它的真假」。

報導指出，由於受到傳聞的影響，京瓷美術館目前已經提前結束展出，而德島近代美術館也取消後續於本月27日的收藏展，而館方將著手進行調查，並會再次公開結果。

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