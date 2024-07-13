中國記者踢爆「黑心混油內幕」　驚傳失聯！

▲《新京報》韓福濤。（圖／翻攝自社群網站X）

文／CTWANT

中國《新京報》近期踢爆國有企業中國儲備糧管理集團（中儲糧）與匯福糧油集團所使用油罐車，在載運完煤油後，並不會特別清理罐體，就直接載運大豆油等食用油。消息曝光後，引起中國當地的譁然，但與此同時，卻傳出報導新聞的記者韓福濤失聯的消息。

根據中國媒體報導指出，《新京報》於2日發出報導，指稱中儲糧與匯福糧油的油罐車混裝煤油與食用油，而根據報導內容可以看到，這篇報導是由韓福濤和實習記者張新惠、赫哲琳等人進行聯合報導，追查時間可追溯至5月中旬。

後續整起事件曝光後，引起中國社會的譁然，官方也因此介入展開調查。但後續於12日傳出，負責報導的記者韓福濤，突然傳出下落不明的情況，其微博帳號也遭到註銷，就連在微博上要搜尋「新京報韓福濤」，微博也會顯示「抱歉，未找到相關結果」。

如此情況不由得想到中國過去許多踢爆黑幕的調查記者悲慘結局，先前就有中國網友整理，這些負責踢爆社會黑幕的調查記者，其最終結局都十分悲慘。

中國網友整理的調查記者悲慘結局：

1989年，《鄭州晚報》記者殷新生，因揭披鄭州市檢察院越權事件，遭誣陷入獄。

1998年，《山西青年報》記者高勤榮，因揭露山西運城滲灌工程造假，被判刑12年。

2002年，《京華時報》記者楊威，因採訪物業糾紛問題而遭遇毆打，導致耳鼓膜穿孔。

2003年，《南方都市報》因報道孫志剛案與非典事件，影響高層仕途，主編程益中被捕。

2005年，《河南商報》記者範友峰，因調查報道聶樹斌案，被迫辭職，淡出新聞界。

2008年，《法制日報》記者朱文娜，因採寫遼寧西豐拆遷案，被警方拘傳。

2008年，《民主與法制時報》記者景劍鋒，因報道山西公安包庇黑惡勢力，被判刑1年。

2009年，《河北青年報》副總編輯樂倩，遭遇歹徒報復行凶。

2010年，《經濟觀察報》記者仇子明，因報道凱恩股份交易內幕，被當地公安局網上通緝。

2012年，《東方早報》記者簡光洲，三鹿奶粉首位報道人，發表「新聞已死」，離開新聞行業。

2013年，《新快報》記者劉虎，因實名舉報工商總局副局長，被關押346天。

2013年，《南島晚報》記者楊瓊文，因曝光海南萬寧校長開房案，被迫離職。

2013年，中國揭黑記者第一人王克勤，因《北京暴雨 失蹤者》一文，《經濟觀察報》調查部被解散，王克勤本人被迫離職。

2016年，《蘭州晨報》《蘭州晚報》《西部商報》三名駐武威記者，因被當地部門依發布「負面報道」而遭逮捕。

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