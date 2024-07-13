5棟房產、3千萬存款「怕被欠債媳婦敗光」　律師教5大招！

▲富婆婆擔心千萬家產遭未來兒媳影響，律師建議可讓兒子簽署婚前協議來保護家產。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

有位富婆婆只有一個獨生子，兒子卻暈船欠卡債又常換工作的未來媳婦，讓她相當擔心自己的5棟房子、3千萬現金和股票會遭受影響。對此，律師便給出「5大招式」，建議她可以預立遺囑、要求兒子簽署婚前協議「夫妻分別財產制」等等，以保護家產挽救局面。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏日前在臉書粉專分享一個案例，他表示有一名富婆婆僅有一個獨生子，兒子已經暈船並決定在今年七夕與女友結婚，但未來媳婦工作不穩定，5年內就換了7個工作，好像還積欠卡債，需要靠兒子吃穿，且不想生小孩要當頂客族，讓富婆婆忍不住感嘆「可是我家血脈單傳，就斷在下一代要怎麼辦」。

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富婆婆還提到，自己經營一間公司，擔心兒子娶錯人將影響公司大局，並指出她在北市擁有5棟房子、3千萬現金和公司持股。而七夕即將到來，也令富婆婆擔憂「要怎麼挽救這個局面」。

對此，蘇家宏就回應，富婆婆與其煩惱不能改變的事情上，應該全心專注在可掌握的5件事：

一、在兒子結婚前，兒子與女友先立下婚前協議「夫妻分別財產制」約定

富婆婆如果希望將來兒、媳各自擁有財產的處分權，或是怕媳婦因遊手好閒、在外積欠卡債，將來拖累兒子的財務；或是突然有天兒子想離婚，可以事先立下分別財產協議，日後就不必煩惱夫妻的剩餘財產分配問題。

二、先不要贈與兒子太多財產

若準媳婦不願約定夫妻分別財產制，也不需要馬上翻臉，因為兒子結婚後，婚前財產及婚後繼承、贈與和慰撫金等財產，都不會因為兒子離婚，讓兒媳婦主張夫妻剩餘財產的分配。

不過，這些財產所生出來的利息（孳息）就需要分配，因此想要提前贈與兒子財產應該特別慎重。例如，贈與房屋給兒子做新房自住，不會有夫妻財產分配問題，但是贈與股票，未來的股利或股息都算是兒子的婚後財產。

三、如果要贈與財產可附加條件（或負擔）

可選擇「鼓勵」兒子或媳婦的某些好行為，讓家裡更幸福，例如：

1.與他們簽訂契約表示，如果生孩子的話，就把北市房產贈與兒子、媳婦作為獎勵，以達到「用愛與財富傳承」來改變局面。

2.贈與房子給兒子，但夫妻倆每星期至少要跟婆婆吃飯2次以上，若沒有照做，就撤銷房子贈與。

3.如果兒子、媳婦有正常上班，每個月將另外贈與3萬元，鼓勵腳踏實地的工作。

四、運用信託贈與股票，富婆婆可確保股東投票權

若擔心股權贈與獨生子後，兒子因為枕邊人一句話就動搖公司經營權，富婆婆可進行「股權規劃信託」。例如指定獨生子為信託受益人，但約定「保留運用決定權」，則受益人可享有信託期間，股票所產生的股息及股利，富婆婆也能確保公司董監改選時，仍可透過信託掌控表決權。

五、預立遺囑

富婆婆若擔心未來兒子繼承遺產後，兒子自願將財產過戶到媳婦名下，可以規劃遺囑，讓部份財產以遺囑信託的方式，繼續保護家產不被任意花用或移轉。

此外，富婆婆除了可以在生前盡量花用自己的財富外，若兒子沒有小孩的話，未來兒子的遺產將由媳婦完全取得，所以可以預立遺囑將部分財產遺贈公益的方式，化作大愛。

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