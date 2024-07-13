轟吳思瑤抹紅麥玉珍籲道歉！　黃珊珊還原「新住民法案」協商過程

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委吳思瑤昨（12日）指控民眾黨立委麥玉珍，在新住民法案立法協商過程中，「假照顧新住民之名，要偷渡縮短陸配入籍年限之實」。對此，民眾黨立委黃珊珊13日痛斥吳思瑤抹紅麥玉珍，令人無法忍受！她呼籲，吳思瑤這種行為無助於未來國會的正常運作與協商，如果不澄清道歉，她將建議黨團拒絕繼續協商，以免之後又被人汙衊。

吳思瑤表示，這個會期一開始，國民黨原要修《兩岸人民關係條例》將陸配入籍年限6年縮至4年，當時社會群起反制，國民黨暫時收手，結果會期末，換民眾黨出手，假照顧新住民之名，要偷渡縮短陸配入籍之實。

吳思瑤指出，民進黨主張訂定「新住民權益保障法」該法是「作用法」，才能直接產生實質法律效力，快而有效保障新住民權益，但藍白卻堅持要「新住民基本法」，麥玉珍更提出，「政府對不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」的條文，要透過更高法律位階的「新住民基本法」凌駕《兩岸人民關係條例》的規範。

▲民進黨立委吳思瑤 。（圖／記者屠惠剛攝）

針對吳思瑤的指控，黃珊珊今在臉書砲轟，「民進黨黨團幹部吳思瑤委員發文抹紅台灣民眾黨與麥玉珍委員，令人無法忍受！」

黃珊珊說，昨天在協商現場，她跟麥玉珍委員都多次清楚表明「第一條修正動議」係因新住民團體的意見，台灣民眾黨忠實轉達相關意見並提出討論，並未堅持。

黃珊珊表示，新住民團體認為我國行政單位對於東南亞新住民與歐美人士的新住民常有差別待遇，希望在基本法中加註行政單位對待新住民的行政措施應一視同仁的精神，希望警察不要只常常去新住民的小吃店臨檢，在基本法內容中宣示平等對待精神。

因此，黃珊珊強調，這一條內容完全沒有任何問題，但被惡意扭曲後，故意抹紅民眾黨，尤其是黨團幹部的吳思瑤委員，她應該很清楚民眾黨並沒有要在基本法中去動到其他法律。

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／記者湯興漢攝）

此外，黃珊珊透露，協商時，自己還特別要求內政部與行政院對待新住民之相關行政作為應基於平等精神，事情就這麼簡單。黃珊珊提到，最後協商完成，麥玉珍不堅持法案的基本法名稱，勉強接受「新住民權益保障法」的名稱，也接受院長要求內政部提出專責機關的附帶決議，順利完成立法。

黃珊珊痛批，民進黨顯然只想對民眾黨攻擊，完全扭曲事實，汙衊台灣民眾黨，她要嚴正譴責，「台灣民眾黨站在有利人民的這一邊，提出的法案均可受公評」。

黃珊珊直言，吳思瑤身為執政黨的黨團幹部，每天只想搞意識形態，連新住民基本法都可以扭曲事實惡意抹紅，製造對立衝突與仇恨，為的只是政黨利益或選舉利益。

最後，黃珊珊呼籲，這種行為無助於未來國會的正常運作與協商，吳思瑤如果不澄清道歉，她將建議黨團拒絕繼續協商，以免之後又被人汙衊。