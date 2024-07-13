藝群醫美集團贊助2024藝群成大羽球公開賽　報名破紀錄2166人參賽

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師力挺母校成大，連續第2年贊助「藝群」成大羽球公開賽，繼續成為冠名廠商。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國內羽球盛事2024第31屆藝群成大羽球公開賽於7月10日至14日在成功大學體育館熱鬧展開，各組別的激烈對戰令觀眾目不暇給，藝群醫學美容集團連續第2年贊助「藝群」成大羽球公開賽，繼續成為冠名廠商。

隨著台灣選手在世界羽球賽紛紛奪冠，國內羽球風氣更加盛行，今年全國報名參賽的選手數量破紀錄，共有2166人報名2024藝群成大羽球公開賽。

成功大學特別邀請國內羽球名將王子維與李佳豪上場，搭配藝群醫美集團董事長王正坤醫師與成大羽球隊校友會詹愉嵐理事長，帶來精彩的開幕表演賽。藝群成大羽球公開賽展現了成功大學豐富的運動文化和選手們的精湛球技，更彰顯了運動精神與團隊合作的重要性。

藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師本身是成功大學校友、成功大學管理學院老師，也是成大醫院的兼任教學主治醫師，王正坤醫師與成功大學的關係密不可分。秉持著回饋母校成功大學的熱忱，藝群醫美集團連續2年贊助成大羽球公開賽。王正坤醫師表示對於成大羽球公開賽冠名贊助是感恩母校、回饋母校與社會實踐，企業家贊助學校可以展現企業社會責任（CSR）和打造品牌形象。

藝群醫美集團旗下有16家診所與1家Dr.藝群保養品公司，因此當日參賽的選手與志工們，每人都開心拿到藝群口碑面膜等紀念品。王正坤醫師表示，此次贊助母校成大的羽球賽，是善盡企業的社會責任，為國內羽球賽事盡一份心力。

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。王正坤醫師以身為成大校友為榮，藉由冠名贊助成大羽球公開賽，讓打羽球的風氣在校園中盛行，持續發揚光大，讓羽球成為成功大學的運動特色。