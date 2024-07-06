　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸17歲羽球小將張志傑比賽猝死　印尼首發聲：將調查溝通協調

▲▼中國羽毛球隊的17歲小將張志傑去世。（圖／翻攝自微博）。

▲中國大陸羽毛球隊的17歲小將張志傑在比賽期間去世。（圖／翻攝自微博，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸17歲羽球國手張志傑6月30日在印尼比賽場上突暈厥倒地，送醫不治。針對這起事件，印尼體育部長阿里奧特喬（Dito Ariotedjo）4日表示，將會進行調查、溝通、協調，尤其這是一場亞洲級別的比賽。這也是印尼官方首度針對這起事件發聲。

Tempo.co English報導，張志傑參加的這場比賽是2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽，對上日本球員河野一馬，但比到一半，張志傑突然暈厥倒地抽搐，現場未進行CPR，儘管送醫搶救，仍於當地時間6月30日23時20分去世。

印尼體育部長阿里奧特喬認為，當時在場待命的醫療團隊應該要做出更積極的應對處理。然而根據世界羽球聯盟的規定，只有在裁判允許的情況下，醫療隊才能進場。

阿里奧特喬指出，印尼羽球協會（PBSI）已致函世界羽球聯盟，要求修改規則，以防類似事件再度重演。

報導提到，張志傑遺體存放在薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）。據悉，張志傑家屬已於7月2日抵達日惹（Yogyakarta）。院方先前曾說，除非等到家屬或印尼羽球協會的指示，否則不會對張志傑遺體進行屍檢。

ET快訊
快訊／捲土地開發弊案！鄭文燦遭聲押　羈押庭開庭中
快訊／豪大雨襲松山機場！　地面作業暫停「航班延誤」
發跡學運世代！2014驚奇一役開啟政治坦途 　鄭文燦從政藍綠
台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重
謝龍介神預言！賴清德上任「鄭文燦第一個遭殃」　背後原因曝光
快訊／鶯歌建國國小失火！　濃煙直撲天際
洞庭湖潰堤擴大！18輛卡車「填堵」無用　居民：水從兩邊跑了
最熱時刻來了！小暑高溫飆37度　午後劇烈雷雨轟3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手機充電睡著！　瑞士女子左腿「燒出大洞」嚇人照片曝光

日小學生「上游泳課溺斃」！3師沒發現　同學拉上岸已無意識

伊朗大選結果出爐！　溫和派裴澤斯基安「正式當選」伊朗總統

陸17歲羽球小將張志傑比賽猝死　印尼首發聲：將調查溝通協調

拜登上任3年「失言失態」24次！狂跌倒又說錯話　超糗時間軸曝

義大利「埃特納火山噴發」震撼畫面曝光　機場關閉

韓國鐵道公社地下室火災　全國車站售票機「無法啟動」

丈夫結紮！她蜜月懷孕「遭疑偷吃」　小叔驗DNA真相曝光

英國新首相公布25人內閣名單　包括11名女性歷來最多

拜登癡呆樣引外界逼宮！下周出面主持「北約峰會」　談論俄烏和中國

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

FTIsland揪萬人合唱「到南部弄假牙」　李洪基求下降舞台：down~pls

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

工程師籃球比賽突倒地　消防員CPR救回一命！

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

手機充電睡著！　瑞士女子左腿「燒出大洞」嚇人照片曝光

日小學生「上游泳課溺斃」！3師沒發現　同學拉上岸已無意識

伊朗大選結果出爐！　溫和派裴澤斯基安「正式當選」伊朗總統

陸17歲羽球小將張志傑比賽猝死　印尼首發聲：將調查溝通協調

拜登上任3年「失言失態」24次！狂跌倒又說錯話　超糗時間軸曝

義大利「埃特納火山噴發」震撼畫面曝光　機場關閉

韓國鐵道公社地下室火災　全國車站售票機「無法啟動」

丈夫結紮！她蜜月懷孕「遭疑偷吃」　小叔驗DNA真相曝光

英國新首相公布25人內閣名單　包括11名女性歷來最多

拜登癡呆樣引外界逼宮！下周出面主持「北約峰會」　談論俄烏和中國

快訊／捲土地開發弊案！鄭文燦遭聲押　羈押庭開庭中

58歲男網戀「超夢幻美魔女」聽她話寄金融卡　慘淪詐團人頭戶

許維恩「半夜水中摸胸」王家梁！　沖繩度假夜遊…緊貼親密照超閃

快訊／豪大雨襲松山機場　地面作業暫停「航班延誤」

水喝不夠！天氣熱小心「泌尿道感染」　冒4症狀注意

7款繽紛高彩度文具推薦！浪漫紫無針釘書機、兩頁磁力整理本必收

陳將双、王凱裕等5位職籃待選搖擺人搶眼　訓練師給建議

山東恐怖龍捲風致5死！鐵皮天上飛畫面曝　居民嚇歪：世界末日了

手機充電睡著！　瑞士女子左腿「燒出大洞」嚇人照片曝光

塑膠杯茶葉渣當垃圾丟　 彰化秀水鄉2天慘被「退貨」40公噸垃圾

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

國際熱門新聞

降落傘沒開！軍校生「跳傘8秒」登出人生

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

新Waterbomb女神誕生！JEEWON比基尼唱跳嗨翻

身體太臭！中年男慘遭同事「塞洗衣機」轉動

垃圾車後斗「滾出雙胞胎嬰屍」

福岡知名餐廳拿「稀釋漂白水」給客喝！

英新首相施凱爾覲見國王

美股收紅　標普500、那斯達克指數創新高

丈夫結紮！她懷孕「遭疑偷吃」　小叔驗DNA真相曝光

Netflix砍掉「最便宜」無廣告方案！

蛔蟲從腸胃道「萬頭攢動」　一條條衝出來

「少女正妹」本尊曝光！　猥褻少男騙裸照

日媒實測：冷氣耗電量「超過電風扇10倍」

助烏防俄空襲　德第三批愛國者防空系統送達

更多熱門

相關新聞

菲律賓參謀總長警告　再受中國攻擊將反擊

菲律賓參謀總長警告　再受中國攻擊將反擊

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）昨天表示，如果菲律賓軍隊在有爭議的南海再次受到中國海警攻擊，他們將以「同等程度的武力」自衛。

垃圾車後斗「滾出雙胞胎嬰屍」

垃圾車後斗「滾出雙胞胎嬰屍」

菲下令緩和南海緊張　美軍中程飛彈將撤出

菲下令緩和南海緊張　美軍中程飛彈將撤出

飛蟻滿天亂竄　歌手邊吃邊唱超敬業

飛蟻滿天亂竄　歌手邊吃邊唱超敬業

抱著「阿公頭顱」逛大街！狠孫斬首祖父

抱著「阿公頭顱」逛大街！狠孫斬首祖父

關鍵字：

張志傑羽球東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

7月份幸運生肖揭曉！

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

即／鄭文燦涉貪遭當庭逮捕！桃檢發新聞稿證實了

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

爬山最美展望？　4女2男「裸體戲水」震驚三觀

「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲悲痛

「大便黏馬桶」是3類食物吃太多！醫曝罹癌可能性

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面