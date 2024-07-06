陸17歲羽球小將張志傑比賽猝死　印尼首發聲：將調查溝通協調

▲中國大陸羽毛球隊的17歲小將張志傑在比賽期間去世。（圖／翻攝自微博，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸17歲羽球國手張志傑6月30日在印尼比賽場上突暈厥倒地，送醫不治。針對這起事件，印尼體育部長阿里奧特喬（Dito Ariotedjo）4日表示，將會進行調查、溝通、協調，尤其這是一場亞洲級別的比賽。這也是印尼官方首度針對這起事件發聲。

Tempo.co English報導，張志傑參加的這場比賽是2024亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體小組賽，對上日本球員河野一馬，但比到一半，張志傑突然暈厥倒地抽搐，現場未進行CPR，儘管送醫搶救，仍於當地時間6月30日23時20分去世。

印尼體育部長阿里奧特喬認為，當時在場待命的醫療團隊應該要做出更積極的應對處理。然而根據世界羽球聯盟的規定，只有在裁判允許的情況下，醫療隊才能進場。

阿里奧特喬指出，印尼羽球協會（PBSI）已致函世界羽球聯盟，要求修改規則，以防類似事件再度重演。

報導提到，張志傑遺體存放在薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）。據悉，張志傑家屬已於7月2日抵達日惹（Yogyakarta）。院方先前曾說，除非等到家屬或印尼羽球協會的指示，否則不會對張志傑遺體進行屍檢。