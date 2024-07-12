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羽球原料上漲！3桶價格直逼1g黃金　漲幅超50%…球迷哀嚎

▲YONEX的羽球相關用品深受不少各國國手愛用。（圖／翻攝自微博）

▲YONEX的羽球用品經常出現在各大賽事中。（圖為陳雨菲／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國企業家雜誌近日指出，根據多家羽球廠商消息，由於羽球原料價格上漲，今年7月，各大品牌的羽球先後漲價，平均漲幅超50%，3桶羽球的價格更直逼1克黃金的價格。不少球迷指出，「知名羽球品牌YONEX已經沒有200元（人民幣，下同，約台幣906元）以下的球了。」

據《新浪財經》報導，各大品牌的羽球先後漲價，以YONEX（尤尼克斯）為例，原本最便宜的AS-02型號羽球在漲價前是165元／打（約台幣747元），漲價後為215元／打（約台幣974元），漲幅超過30%。

▲▼YONEX尤尼克斯羽球。（圖／翻攝自微博）

▲▼YONEX羽球。（圖／翻攝自微博）

▲▼YONEX尤尼克斯羽球。（圖／翻攝自微博）

根據《2023年中國羽球產銷現況及市場規模》數據，2023年中國羽球產銷總規模高達79.745億元，相較2020年上漲了13.13%。而2022年僅羽球產量就達到了6.69億個，較去年同期上漲8.6%。

數據顯示，一個羽球要消耗16片刀翎，而一隻肉鴨或肉鵝最多能提供14片刀翎，刀翎緊缺，成為羽球漲價的主要原因。一位北京朝陽的羽球愛好者感嘆，「今年年初以來，羽球價格持續飆升，平均漲幅超50%，但沒辦法，球還是要打，我自己囤了亞獅龍4號和威克多3號各一箱，夠我打一年了。」

▲YONEX發布的調漲公告。（圖／翻攝自微博）

▲YONEX發布的調漲公告。（圖／翻攝自微博）

報導指出，7月起，各大羽球廠商又迎來了新一輪漲價。截至7月5日，YONEX（尤尼克斯）、 DHS（紅雙喜）、Ling Mei（翎美）、VICTOR（威克多）、CHAOPAI（超牌）、獅鵬、 RSL（亞獅龍）、WECAN（威肯）等多家品牌發布了調價公告，漲幅不小。惹得眾多羽球愛好者怨聲載道，直喊「肉痛」。據悉，只有一個季度前，羽球的價格才剛漲完一輪。

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