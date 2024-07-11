彰女新生報到率99％！學霸又是羽球高手　三胞胎姊妹花成焦點

▲潘家3胞胎姊妹到彰女報到入學。（圖／彰化女中提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化女中113學年度迎來516位高一新生，報到率高達99%，其中同卵三胞胎潘品辰、潘品喬、潘品潔，這三位姊妹花不僅學業優異，在體育上的表現更是傑出，羽球曾榮獲縣賽雙打冠軍，今(11日)上午11點前完成報到，並分別以免試、運動績優、優免三種升學管道錄取彰化女中。

彰化女中表示，潘家三姊妹由於是早產兒，基於健康的考量，從小父母便鼓勵她們嚐試各種運動，如直排輪、游泳、羽球等等，在小學三年級時加入學校的羽球社團，在一次的比賽經驗中獲得了一張獎狀，有了成就感，便開啟了羽球之路。

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▲(前排)潘品辰、潘品喬、潘品潔、謝孟媚老師；(後排)父母合影。（圖／彰化女中提供）

升上國中時考慮課業又不想放棄羽球，便選擇了員林國中體育班就讀，分別在導師黃雅鈴老師及羽球教練嚴格的要求下，品辰及品喬曾於彰化羽球縣賽國中組榮獲雙打冠軍，品潔則榮獲單打第三名佳績。

彰化女中指出，三人於國中一年級隨球隊參加縣賽，看到體育班學姊與彰女的羽球隊聊天，聊天間感受到愉快、和諧的氣氛，便立志以彰化女中為第一志願。體育班的求學生活既忙碌又辛苦，平日每天練完球，有三天放學後須接著補習，沒有補習的平日也要安排讀書，星期六早上學校有安排課程，下午又接著練球：若有外縣市的羽球比賽，比賽完回來，還須利用課餘、假日時間惡補課業進度，即使如此緊湊的節奏，三年下來，三人對羽球的熱情依然不減。

準備會考期間姊妹間遇到不會的題目或瓶頸，彼此之間相互教導及激勵，一起往共同的目標彰女邁進，最後如願以償進入彰化女中，三姊妹希望能繼續保持課業在一定的水準，並期許未來在比賽中獲得更好的成績。她們也希望在三年後能夠錄取理想的大專院校。