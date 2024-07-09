台灣食農產業迎AI潮　好食好事助力加速育成

▲「好食好事加速器」是台灣首家農業食品科技加速器，今年將帶領新創團隊前往印尼、新加坡進行科技交流，創造更多商機。（圖／好食好事基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

AI科技浪潮席捲全球，為各行各業帶來前所未有的新契機與挑戰，長期投入食農產業輔導的好食好事基金會觀察發現，AI技術已被廣泛應用到食農供應鏈，今年獲選進入好食好事加速器的團隊中，就有團隊是利用衛星遙測和AI預測模組來提高產能，建構科技化的食農生態圈，已成當務之急。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立，專注於飲食農業供應鏈、飲食研究發展，以及青年人才培訓，「好食好事加速器」是台灣首家農業食品科技加速器，團隊在7年新創輔導、海內外交流經驗中，觀察到人工智慧（AI）在亞太農業和食品產業的市場潛力，預估到2030年，亞太區智慧農業市場價值將達到69.68億美元，顯示AI科技在飲食供應鏈，有快速成長和廣泛應用的潛力。

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好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，AI技術在食農供應鏈中的應用廣泛，涵蓋精準農業、市場預測分析、替代性原料、物流最佳化和快速新品研發等面向，有利顯著提升生產效率、優化資源配置，並減少對環境的影響與衝擊。

以今年入選「好食好事加速器」的團隊為例，「悠由數據」利用衛星遙測和AI預測模組，透過創新的SaaS平台，顯著提高了產能，並在國際市場上獲得了肯定。「奇點無限」則透過數學最佳化和預測性分析技術，顯著提升了物流配送效率。

▲入選今年「好食好事加速器」團隊的「悠由數據」利用衛星遙測和AI預測模組，通過透過創新的SaaS平台，顯著提高了產能，並在國際市場上獲得了肯定。

▲入選今年「好食好事加速器」團隊的「奇點無限」則透過數學最佳化和預測性分析技術，顯著提升了物流配送效率。

「好食好事加速器」除了提供平台和機會，更結合了產業人脈、財務診斷、投資引薦、商機媒合和行銷拓展等支持，力求「最快的速度補足新創的不足」，助力新創團隊成功創業，並致力推動台灣飲食農業在國際舞台上的影響力，今年將帶領新創團隊前往印尼、新加坡進行科技交流，創造更多商機。

