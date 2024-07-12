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竹市黃美鴻退休校長無私付出　榮獲「教育奉獻獎」

▲新竹市黃美鴻退休校長榮獲教育奉獻獎。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市黃美鴻退休校長榮獲教育奉獻獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教育部日前公布113年度第19屆教育奉獻獎獲獎人員名單，新竹市退休校長黃美鴻獲此殊榮。新竹市長高虹安表示，感謝黃校長對教育的無私奉獻，因為她的付出，使得無數親師生受益，並傳承杏壇智慧、傳遞教育的專業與熱情，為竹市教育增添熱忱活力，未來市府仍將與全市教師共同攜手努力，落實「新竹好學」目標，打造優質的教育環境，讓孩子快樂且安心的學習成長。

教育處表示，原服務於竹市東區東門國民小學的黃校長在教育界耕耘50年，始終秉持「沒有教不會的孩子，只要找到教他的方法」的精神，凡事身先士卒，謙沖而專業。她擔任教育志工，積極促進跨校分享、建立策略聯盟以整合資源，至今已輔導多校進行校本特色課程研發及閱讀教育推動。同時，引領校長社群，積極推動學習共同體和有效教學模式，為竹市教育增添獨特亮點。

教育處指出，黃校長始終不忘教育初衷並長期關懷弱勢群體，不僅捐助家境貧困及隔代教養的孩子，並慷慨捐款支持各校校務發展和教師專業成長，導航「老師的教」和「學生的學」更精進、更優質、更卓越。

教育處補充，為鼓勵校長及教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，教育部自95年起設置「教育奉獻獎」，以樹立教育人員退而不休的典範，表彰無私奉獻的精神。

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