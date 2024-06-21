竹市府團隊赴嘉義分享市政經驗　相互交流打造城市品牌

▲新竹市長高虹安率市府團隊至嘉義市進行參訪。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安於昨(20)日率市府團隊至嘉義市進行為期三日的參訪，雙方就教育、觀光休閒、醫療衛生、經濟就業等市政議題進行交流，更大啖嘉義噴水雞肉飯等「五星級(有省錢)」庶民美食，並實地參訪舊監宿舍群、實驗木場、嘉義市美術館及檜意森活村等地，互動熱絡，極大地深化兩市間的情誼。新竹市長高虹安表示，感謝嘉義市政府團隊的協助與安排，新竹市與嘉義市是姊妹市，20餘年來累積長久情誼，盼藉由此次參訪深化兩市交流，互相學習市政與文化上的特色與優勢。

高虹安表示，初來嘉義市，具有在地特色的店家令人印象深刻，美味的雞肉飯不僅代表著嘉義市的美食文化，更感受到滿滿人情味。市區老店也在市府培力、青年進駐創業下，搖身一變成為時尚的甜點店。實地走訪嘉義舊監獄、實驗木場等地，更能感受到嘉義市新舊融合特色，體現「小城市 大創新」魅力。新竹市與嘉義市有許多共通點，同樣有著小而美的面積，也同樣有許多迷人的老屋、古蹟。嘉義市老屋透過「以修代租、老屋卸妝」等政策，活化修復老屋，有許多政策細節與鼓勵措施值得竹市學習。嘉義市在阿里山旁，自百年前即是木都，運用特有的木材元素，串聯並擴散到各局處以展現嘉義在地特色，進而達到永續城市的目標，與竹市鼓勵再利用玻璃素材追求永續的概念，不謀而合。此次市政交流，市府團隊受益良多。期待兩市能結合各自在木材與玻璃的地方特色，在文化藝術上共同創作、交流，也歡迎嘉義市長黃敏惠與市府團隊共襄盛舉年底於竹市舉辦的國際藝術玻璃節。

高虹安也提到，竹市有新竹公園、都城隍廟、十八尖山、17公里海岸線、南寮漁港等景點，竹市府將持續整合資源，透過文化設計及地方創生，讓國人感受到「精品級」質感。此趟特別來到嘉義市請益，希望未來與嘉義市有更多市政上的交流與產業上的合作。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市與新竹市共同在71年7月1日升格為省轄市，並在91年簽訂為姊妹城市，迄今已22年，雙方互動頻繁，每年在各自辦理集團結婚活動時，也相互派員為新人見證。近年在中臺灣區域治理平台、女力九縣市交流中，嘉義市與新竹市也展現跨區域合作的力量，共同為城市的發展而努力。

黃敏惠提到，台灣目前只有基隆市、新竹市和嘉義市三個省轄市，不管是在人口、土地面積、城市競合及市政治理上，都面臨許多嚴峻的挑戰。竹市素以科技產業和創新精神著稱，是臺灣發展的重要引擎之一；而嘉義市則是以豐厚多元的在地文化和人文底蘊聞名，兩市各具特色，也有許多相似之處。期盼雙方持續交流互動，不僅增進彼此友誼，也一起推動兩市在經濟、文化、教育等各方面的合作，實現共同發展。

產發處長許智堡表示，竹市產業政策市府從四大面向來推動經濟發展，如「打造友善產業環境」、「推動產業創新升級」、「挹注資源助企業」及「多元管道拓商機」等4大策略，帶動竹市整體產業能量促進經濟成長。同時，他也特別強調，因應中央推動大矽谷計畫，市府 在下半年籌辦科技產業論壇，將聚焦半導體產業鏈、創新創業與傳統產業升級轉型等議題，透過論壇探討未來科技產業發展趨勢，為迎接下個科技世代來臨超前部署。

文化局長王翔郁表示，竹市是個多元文化城市，人口中30.3%為客家民眾；年輕人口0-14歲則佔15.87%，為全國最高。轄內閩南、外省、原住民、新住民，共同建構出新竹市豐富的文化底蘊。市府一向重視市民藝文生活品質，除持續推出多元藝文活動，同時也注重各文化背景民眾的需求。如兒藝節即吸引超過30萬人次的小朋友、年輕父母及祖父母入場；動漫節展覽、Cosplay競賽吸引了眾多年輕人入埸；懷舊金曲演唱會則邀請了蕭煌奇、許富凱、謝宇威等國台客語金曲奬得主到新竹表演，廣獲全世代的支持與迴響。此外，到年底前還有竹塹國樂節、獨立音樂的九降風音樂節，六場大型舞台表演的風城藝術節，北區客家小炒大賽、國際玻璃藝術節及草地故事節，活動場場精彩可期。「過去文化要保存、現在文化要發揚」，而全體新竹市民則正在譜出我們未來的文化。從古蹟文史修復、圖書文獻、文化藝術保存及展出，到多元文化的發展，都是文化局的工作重點。

教育代理處長張品珊表示，竹市持續推動校校均質，透過經費挹注精進教育品質，包含「提高學生營養午餐經費補助」、「規劃安心通學專車」照顧孩子們就學需求、「班班有大屏、一師一載具」及「室室有無線網路」等政策，建置智慧校園推動數位教學並升級各學校數位建設。透過科技力、國際力、人文力，雙語及國際教育推動部分，實施部分領域課程雙語教學，辦理「與國外姊妹校互惠機制實施計畫」及國際課程，拓展學生國際視野，讓學校、家長及市民對竹市教育及學校產生共鳴。此外，竹市實施「代理教師聘期一年制」穩定師資來源、「調降國中7科教師授課節數」減輕教師負擔、持續推動「校校均質計畫」、「發展各校特色課程」、「推動雙語教育」等政策，逐步改善學校教學環境，在優質的教育環境中，涵養孩子們宏觀的國際視野、培養運用數位科技學習的素養，增加孩子的學習興趣，提高教學的效能，打造友善、高科技、數位化的優質校園。

市府表示，市府團隊進行為期3天的市政參訪，首日參訪嘉義木都與地方創生成果，隔日前往嘉義市立美術館，藉此為新竹市美術館取經，盼能凝聚在地居民共識，透過藝術作品讓國人更深入瞭解竹市藝術。此次市政交流考察嘉義各地的設計風格，亦作為竹市景點裝置藝術及美感設計的研議參考，盼透過實地參訪了解地方創生案例，創造屬於竹市的地方特色與城市品牌。