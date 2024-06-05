光武國中新建校舍暨午餐廚房工程決標　新竹好學大步向前

▲光武國中新建校舍暨午餐廚房工程完工模擬圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應關埔地區學齡人口逐年增加，新竹市政府積極推動周邊學校增班及新建校舍工程，即便近年有缺工、物價上漲等困難，市府仍克服萬難，挹注3億6,571萬元經費啟動「光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程」，改善光武國中教學空間品質。教育處表示，在市府團隊努力之下，工程昨(4)日順利決標，後續市府將持續控管工程品質、穩健推進各項工程進度，提升優質教學環境。

新竹市長高虹安表示，市府團隊積極落實「新竹好學、安心就學」教育目標，持續推動竹市新建校舍及老舊校舍拆除重建工程，並補助各校辦理改善及充實教學設備，以提供師生優質環境，讓竹市中小學各有不同特色，同時推動校校均質，期許各校都能運用在地資源發展各自特色，營造優質幸福的學習環境，實踐新竹好學的教育目標，更是市府、教育處與學校持續努力邁進的方向。

高虹安表示，為解決關埔地區就近入學需求，市府除了積極補助學校活化教學空間，更自籌預算新建校舍，以提升學校空間量能、優化教學硬體品質。此外，市府更詳實審核規劃設計內容，並以現行物價水準，評估編列合理預算經費，讓光武國中新建校舍暨午餐廚房案順利決標，預計今年6月開工、115年竣工，期許校舍工程如質如期順利完工，為全校師生帶來安全、舒適、美學兼具的學習環境。

教育處說明，「光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程」總經費3億6,571萬元，全數由市府自籌預算辦理，由楊紹凱建築師事務所辦理規劃設計監造作業。新建校舍量體空間規劃預計有21間教室量體，包含18間普通教室、1間圖書館（等同於3間教室量體），以及1間午餐廚房及運動場、球場等設施。除了能滿足光武國中目前的教室使用需求，更能提供關埔地區周邊學校的營養午餐供餐需求約4,500份，工期約600日曆天。

光武國中校長黃信騰表示，感謝高市長、市府團隊及市議會在行政資源及預算編列上大力支持與協助，新建校舍除解決現有教室空間量能不足問題，更有利校園空間整體運用及規劃，全校師生對新建工程都充滿期待。此次新建校舍建築體以斜交軸線的擬山脈，創造校園特色空間，同時建立服務空間與都市空間的分流動線，更在鄰近學區校園外部的人行道上，打造串流校園及城市之間的開放空間，創造「科技」、「創意」、「綠建築」的校園建築景觀特色。

教育處代理處長張品珊強調，市府致力推動校舍空間量能提升及完備教學設備，提供師生優質學習環境，更落實「新竹好學、美感新竹」的施政策略。此次光武國中新建校舍暨午餐廚房，建物量體除改善目前教學空間量能受限的窘境，外觀造型更採用與自然植生環境相仿的色調彩度，成為營造友善校園的社區邊界，打造永續校園並同時提供師生舒適、安全的教學環境。未來市府教育處與工務處將持續合作，共同完成光武國中新建校舍暨午餐廚房工程，提供師生優質的教學環境。