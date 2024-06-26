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113全國身障運竹市代表隊表現亮眼　高虹安表揚肯定

▲新竹市政府昨(25)日晚間於芙洛麗大飯店舉辦表揚大會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府昨(25)日晚間於芙洛麗大飯店舉辦表揚大會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「113年全國身心障礙國民運動會」日前順利落幕，新竹市代表隊今年榮獲19金2銀3銅的佳績，新竹市政府昨(25)日晚間於芙洛麗大飯店舉辦表揚大會，由市長高虹安頒發共計210萬5,000元的獎勵金，勉勵績優選手及金牌教練，肯定為竹市爭光。

高虹安表示，感謝所有的選手與教練們為新竹爭取榮耀，也恭喜得獎的選手們，每面耀眼的獎牌，都是透過選手與教練辛勞的訓練才能夠獲得，而每位選手對運動的熱情及堅持，令人感動並引以為榮。同時市府也會持續推動全民運動發展，鼓勵選手們更加努力發光發熱，盼未來再創佳績，成為新竹之光。

教育處代理處長張品珊表示，市府今年修訂「新竹市績優運動選手及教練獎勵金」，鼓勵設籍竹市的運動選手在賽事活動上的卓越表現，將「破全國紀錄」的選手獎勵金自2萬元提升至6萬元，教練獎勵金則從1萬元提升至5萬元，鼓勵選手挑戰極限，市府也將持續整合各項資源，爭取中央經費完善運動教育環境及設施，推動基層運動發展，共同提升竹市運動實力與成績。

教育處說明，此屆賽會竹市代表隊表現優異。目前就讀建功高中國中部的選手李翊菱，奪下聽障女子組游泳50、100、200及400公尺自由式、50及100公尺蛙式、50及100公尺蝶式、50及100公尺仰式、200公尺混和式（共計11面金牌）的優異成績，稱霸所有項目，100、200及400公尺自由式、100公尺蝶式、200公尺混合式等五個項目亦打破大會及全國紀錄，表現十分亮眼。此外，選手劉育瑋獲得視障男子組T12級田徑400、800、1500公尺金牌、200公尺銀牌的好成績，其中800及1500公尺項目更是打破大會及全國紀錄，此屆賽會是他在踏入職場前的最後一役，身為學生運動員的光彩謝幕。

教育處補充，竹市在輪椅網球項目表現也相當出色，男子單打、雙打及團體組一共抱回三金，達成團體賽八連霸的目標。去年代表台灣征戰亞洲帕拉運動會的楊國清選手則為竹市拿下一面健力金牌。

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