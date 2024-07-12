批黃國昌拿「府方用牋」編故事　王婉諭：網紅立委！欺騙一般民眾

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者杜冠霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前出示一只總統府用牋，指控前桃園市長鄭文燦涉貪案中的相關人台塑集團顧問廖俊松，曾向總統府傳達土地開發事宜，並受到府院「一條龍服務」。對此，時代力量黨主席王婉諭今（12日）表示，時力過去揭露許多弊案，立場很明確，該辦就辦，但黃國昌拿著制式的「總統府用牋」，編故事指控行賄方上達天聽的網紅立委，也不要蓄意誤導，欺騙不了解陳情流程的一般民眾。

鄭文燦涉貪一事，三度召開羈押庭後，在昨天傍晚遭桃園地院法官裁定收押。針對此事的發展，王婉諭說明，過去時代力量揭露許多土地弊案，對於鄭文燦涉入土地開發弊案，她的立場很明確，涉入弊案，該辦就辦。

王婉諭認為，鄭文燦在桃園市長任期中，是不是還有涉入其他土開弊案，是不是還有其他人牽涉其中，檢調都應該持續追查。「我相信，民眾會給揭弊打貪的司法檢調系統掌聲。」

此外，王婉諭提及，陷入洩密疑雲的檢調，也該講清楚，為什麼鄭文燦等人在2017年就知道被監聽，在約談前已經知道檢方要查什麼案子？為什麼案發後，媒體第一時間掌握監聽譯文？

王婉諭感嘆，更神奇的是，廖俊松拿到行政院回給重劃會的罐頭回復公文後，在上面寫上「鄭市長鈞鑒」交給鄭文燦，這份公文，為什麼會流到黃國昌委員手中？是不是從檢調系統流出？

王婉諭直指，既然檢方都要調查相關洩密案，就連同公文流出一併查一查，給人民一個清楚的交代。然而，王婉諭也說，她想要告訴大家，編導難以證實、證偽的幻想宮鬥劇，真的大可不必。

不過，對於黃國昌以總統府用牋指控「府院一條龍服務」一事，王婉諭則痛批，拿著制式的「總統府用牋」，編故事指控行賄方上達天聽的網紅立委，也不要蓄意誤導，欺騙不了解陳情流程的一般民眾。



王婉諭強調，現在不是清朝帝制時代，不是一人定生死的專制中國，現在是民主法治，人民都有基本判斷力的台灣，因此，要藉著這個案子搏聲量，滿足創作慾，做政治鬥爭，適可而止就好。

最後，王婉於期盼此案能夠儘快水落石出，給予涉貪人士嚴厲的懲罰，也希望大家都能多多關注，各種土地開發的不公不義與不法貪瀆。