早上起床身體倦怠「恐是中暑」　日專家建議：冷氣開整晚

▲專家建議夏天睡覺時冷氣開過夜。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

日本醫師指出，若夏季起床後仍感到身體不適，包含出現倦怠、體溫高、異常出汗等狀況，很可能是在睡眠期間中暑。專家建議，除了在睡眠期間將冷氣開整晚之外，也必須注意室內的濕度，以避免中暑。

綜合日媒報導，日本大金工業調查指出，有69.2％的受訪者表示，早晨起床後有不適的症狀，包含倦怠（45.7％）、體溫高（18.3％）、異常出汗（16.8％）和頭痛（15.5％）等。帝京大學醫學部急診科教授三宅康文表示，這些症狀很可能是中暑的徵兆。

三宅康文提到，如果睡覺時房間過熱或沒有適時補充水分，睡眠期間身體的脫水情況可能會加劇，從而增加中暑的風險，建議還是必須適當開冷氣以避免中暑。

此外，空氣中的濕度也是影響體溫的關鍵，當室內濕度較高時，汗水就很難蒸發，身體的熱量就難以消散。在大金實驗室進行的測試指出，受試者在「氣溫28度、濕度85％」的環境下，皮膚溫度升高；但在「氣溫28度、濕度60％」的環境下，體溫明顯降低。

另外根據調查，有46.1％的人在夏天晚上睡覺時，會將冷氣開整晚，同時也有43.5％的人表示，會設定時關閉。

大金也針對「綜合溫度熱指數」（WBGT ）進行實驗，測量了「整夜開著」和「設置定時」兩種情況下的WBGT變化，結果發現在「設置定時器」的情況下，空調停止後指數會逐漸上升，清晨可能達到需要警戒的狀態。

因此建議，若是在氣溫較高的晚上，建議將冷氣設定在26至27度開整晚，才能避免中暑。