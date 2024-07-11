躲太陽急煞「就是欠撞」？　造成事故最高可罰3.6萬

▲機車族躲太陽小心受罰。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳香菱／綜合報導

「到底為什麼要突然煞車躲太陽…有夠危險！」一名網友在「爆料公社」發文說，最近太陽太大，很多騎士為了躲太陽而緊急煞車，這種行為非常危險。對於機車族刻意選在陰涼處「躲太陽」的行為，如果臨停的地點是快車道或紅線上可罰300-600元罰緩，若非突發狀況緊急減速、煞車造成事故最高可罰3.6萬元罰緩。

最近全台氣溫飆高，很多機車騎士為了躲避紫外線的攻擊，選擇陰涼的樹蔭下等紅綠燈，躲太陽本身沒問題，如果影響到交通安全就可能會觸法。之前就發生過機車騎士在樹下躲太陽遭到其他駕駛檢舉。

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警方單位當時表示，騎士行為不符合道路交通處罰條例第43項危險駕車，躲太陽「暫停行為」與臨時停車、危險駕駛不同，目前沒有相關罰則。機車騎士可以選擇陰涼處等待交通號誌變化，不要妨礙到其他車輛通行即可，如果車子無故停在路中央就是影響交通的行為。

這篇貼文雖未直接點名「三寶」，可是依然引發網友熱烈討論，「這時候就是發揮你喇叭的功效了 叭他」、「這種就是欠撞」、「只要你保持安全煞車距離就好啦！多多體諒騎車的辛苦」、「怕熱真的不要出門，因為撞到你真的很衰..... 」。

此外，交通部也呼籲，機車騎士在炎熱的天氣下騎車，應該做好防曬措施，例如：穿著防曬衣、戴帽子、塗抹防曬乳等，注意防曬，避免中暑，如果感到不舒服，應立即休息並補充水分。