鐵槌利剪擊殺少女又綁架槍殺證人　台中雙桶屍兇手逃過死刑定讞

▲台中市雙桶屍命案，主嫌之一的王閔正遭判刑定讞。（圖／台中地檢署提供）



記者吳銘峯／台北報導

台中市「雙桶屍案」，主謀王閔正夥同另名主謀徐德益，以鐵鎚、利剪，擊殺時為王閔正女友的蔡姓少女；另外也在詐欺案件開庭時，綁走證人槍殺，兩具屍體均裝桶棄屍。王男一二審均重判無期徒刑，案經撤銷發回後，最高法院12日將王男分別判刑20年與10年2月定讞。

本案源於2020年底，王男（28歲）某次醉酒與朋友說出，自己3年前的蔡姓女友（當時16歲）已經被殺害裝桶；另外也有一名黃姓男子，也在2019年遭殺害裝桶。警方隨即逮捕王男，王男全盤托出，檢警隨即逮捕另名主謀徐德益等人，並起出2個裝有屍體的水桶。

檢警調查，王男與蔡姓少女交往時，2人均在徐德益手下工作，徐男與其陳姓女友不滿蔡女。2017年5月間，徐男立下殺人計畫，一夥人先一同飲酒，蔡女因不勝酒力上二樓休息。眾人帶著鐵槌、利剪等武器，由王男打開房門後，王、徐二人掐住蔡女頸部，陳女持鐵鎚敲擊蔡女頭部，之後改由王男接手敲擊蔡女；蔡女昏迷後，徐男取出利剪，刺入少女心臟多刀，最後更持菜刀割蔡女頸部。蔡女死亡後，眾人將蔡女裝桶棄屍。

▲台中市破獲雙桶屍命案，當時藍色水桶內藏有蔡姓少女的屍體。（圖／台中地檢署提供）

2019年間徐男遭人提告詐欺取財，法院開庭時徐男帶著王男等人前往法院，眾人原本議定要抓走提出告訴的何姓男子。結果居中介紹的黃姓證人突然出現，徐男遂改變目標，指揮眾人綁走黃男後，將黃男注射毒品，最後槍殺黃男，一樣也裝桶棄屍。2人的家屬均通報失蹤人口，最後因王男醉酒，全案得以偵破。檢警依照殺人等多項罪名，對徐、王等多人提起公訴。

王男涉案部分一二審均重判無期徒刑，案經撤銷發回後，台中高分院更一審認定王男殺害少女部分惡性較重大，重判20年、褫奪公權10年；殺害證人部分則判刑10年2月。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，案件將由執行檢察官向台中高分院聲請定應執行刑。

至於徐男涉案部分，一二審均重判死刑，但最高法院日前撤銷死刑判決，發回台中高分院更一審。而其他同夥協助殺人棄屍的部分，最高法院5月間已先判刑定讞，包含：林宥廷無期徒刑、張集喬17年、童睿明12年8月、宋文達12年、趙子真18年6月。