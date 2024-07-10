「國會改革案緊急處分」開庭　憲法法庭攻防高潮迭起

▲憲法法庭開庭審理國會改革案緊急處分。（圖／翻攝司法院網頁）



記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭10日下午開庭審理國會改革相關案件緊急處分，由相關機關陳述意見。庭訊一開始，立法院代表黃國昌，就以沒收到對造聲請狀為由，質疑程序問題。之後雙方展開攻防，彼此激辯半小時。最後由大法官提問，庭訊歷時近3小時結束後，司法院長許宗力宣告本案準備程序結束，將於8月6日再行言詞辯論，實質審理本案。

立法院5月底三讀通過「國會改革」相關法案，經總統賴清德簽署公布後，於6月26日生效。不過法案引起多個中央政府機關不服，法案生效當天，民進黨立院黨團就向憲法法庭提出聲請，之後總統府、行政院、監察院也陸續聲請釋憲，並請求憲法法庭作出緊急處分。憲法法庭將4個機關的聲請案併案審理，並於10日下午開庭審理本案的緊急處分。

聲請人由立委柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄、鍾佳濱、沈伯洋等人出庭，另外監察院秘書長李俊俋，以及總統府委任律師洪偉勝等人均出庭表示意見。至於相對機關立法院則由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌，以及法學教授陳清秀等人出庭陳述意見。

但庭訊一開始，黃國昌就提出程序問題，質疑立法院沒有收到聲請人的聲請狀，不知從何攻擊防禦，要求憲法法庭審判長、司法院長許宗力闡明。許宗力四兩撥千斤，回說這次是準備程序的一部分，所有的聲請狀都已經上網公告，另外黃國昌也來閱卷過了，所以不須糾結程序問題，裁示開始陳述。

聲請人首先由律師洪偉勝代表總統府表示意見，他針對「總統國情報告」、「人事同意權行使」兩部分說明。他指出，兩部分均破壞憲法權力分立等原則，現在若總統前往立法院國情報告並接受及時詢答，將有違憲之虞；但若總統不前往立法院，就變成違法而遭受社會與立委指摘之虞，實屬兩難。

▲本次憲法法庭聲請人，包含立委柯建銘（前排右一）等人。（圖／翻攝司法院網頁）

另外行政院訴訟代理人李荃和律師，則負責論告「調查權」與「人事同意權」緊急處分之必要性。他指出，國會改革法案上路後，將取決於主席個人之立場與愛好，另外也會強迫揭露行政機密特權的資訊，而秘密與機密公開後，就不是秘密與機密，所以具有不可逆性，從而本件有必要採取暫時處分。最後由立法院訴訟代理人陳鵬光律師針對「調查權」與「聽證權」論告，他指出，本次國會擴權，就是立法權凌駕其他各樣權力，包含總統與其他四權，甚至凌駕選出立委的人民，如果讓立法院就此行使職權，確實會造成毀憲亂政的海嘯狂潮。

之後由立法院方面陳述，一開始由吳宗憲論告，他認為本案中有許多要件尚未構成，例如總統根本就還沒前來國情報告，尚未開始行使職權；另外本案經行政院覆議失敗後，就應該維持決議，不應該提起釋憲案。黃國昌跟著指出，目前聲請人提出的釋憲理由虛無飄渺，憲法法庭根本就不應該受理；而基於這些虛無飄渺的理由，根本就不會產生不可回復的重大損害、沒有其他手段可以避免的狀況，所以憲法法庭應該駁回。另外翁曉玲則指出，本案並無明顯重大瑕疵，條文符合法律明確性要求。對於在立法機關所進行之正式程序中為虛偽陳述者課予刑罰，不僅未違反憲法之要求，更有外國立法例可資參照。被質詢人若因此遭科處刑罰，亦得尋求訴訟救濟。

▲本次憲法法庭中，相對機關立法院由立委吳宗憲（前排左一）等人出庭。（圖／翻攝司法院網頁）

最後由大法官提出疑問，包含呂太郎、詹森林、尤伯祥、朱富美及蔡宗珍均先後提問，內容包括：於行政院提出覆議案未果後，行政院倘認為法案違憲，是否仍應執行或得循何途徑解決此困境？倘總統拒絕立法院院會提出總統國情報告之邀請，立法院將如何因應？是否採取反制措施？反質詢一詞應如何定義？是否違反法律明確性原則？等等

本次歷經3小時審理後結束，最後許宗力諭知聲請人及立法院如有補充必要，可在3日內以書面補充說明，並宣示本件準備程序終結，全案將於8月6日再度開庭辯論，實質審理。