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睡前滑手機爆殺機！縱火燒死同床36年伴侶　台東阿公遭逮態度冷靜

▲▼台東老翁懷疑同居36年女友與他人有染，憤而朝其捅了一刀，並潑汽油點火燒成焦屍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東老翁涉嫌殺害同居女友，遭警方帶回後態度相當冷靜。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣東河鄉10日晚間爆發一起凶殺案，警方初步調查，77歲的潘姓老翁疑似長期張姓女友(63歲)與他人有染，雙方多次為此發生口角爭執，昨晚間睡前張女又在床邊滑手機，潘翁因覺得睡眠遭打擾，當即出言制止，兩人再度發生爭吵，潘翁怒不可遏，先朝張女捅了一刀，隨後拿出家中存放的汽油潑灑點火，將張燒成焦屍。

台東警消10日深夜11時52分接獲通報趕抵現場，發現許姓孫子(21歲)倒在地上，且屋內住家還不斷竄出濃煙，立即射水救火，待控制火勢後才發現1樓有具焦屍，經調查確認死者是63歲的張姓女子。

許姓孫子供稱，當時聽到阿公、阿嬤為先前豐年祭練舞一事發生爭吵，上前查看後竟見阿公持刀，想阻止還遭波及砍傷，嚇得逃出家門並打電話求救。

潘翁則供稱，他與張女交往、同居36年，早就將房子過戶給她，但女友近年頻繁早出晚歸，2人先前也因豐年祭練舞一事發生爭吵，潘翁早就懷疑女友在外與他人有染；10日晚間睡前張女躺在床上不斷滑手機，經出言制止無用後，再度激怒潘翁，2人爆發激烈口角，潘盛怒之下抄起菜刀先朝張女捅了一刀，隨後翻出家中存放的汽油，潑灑後以打火機點火，將伴侶燒成焦屍。

案發後潘翁已遭警方帶回，偵訊時態度冷靜。詳細案情還有待警方進一步調查釐清。

▲▼台東老翁懷疑同居36年女友與他人有染，憤而朝其捅了一刀，並潑汽油點火燒成焦屍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼快訊／台東男「菜刀殺妻砍孫」汽油縱火　36年同居人成焦屍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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