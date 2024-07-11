不顧醫師警告！他硬上路癲癇發作　撞死25歲女騎士...下場曝光

▲李姓男子駕車時癲癇發作，撞死停等紅燈的女騎士（左圖）。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣李姓男子因罹患「失神性癲癇」，醫師囑咐不准開車，但李男仍於2022年3月晚間駕車上路，結果癲癇發作，撞死停等紅燈的25歲年輕女騎士。一審將李男判刑1年7月、緩刑5年，案經上訴，高等法院二審仍將維持一樣刑度，並給予緩刑5年的自新機會。

判決指出，李男先前就曾經在駕車時突然癲癇發作，因此在2020年2月起，到東元綜合醫院求診；之後更轉到臺北榮民總醫院定期就診1年，直到2021年4月為止。最後他在2021年8月間，就近在臺大醫院新竹分院生醫醫院就診，定期治療。期間醫師也告誡他，不能再開車。

不過李男因定期至醫院回診並持續服藥，自認癲癇應不會再於駕車時發作，就在2022年3月晚間駕車上路。晚間21時19分許，他開著白色休旅車，沿新竹縣竹北市勝利七街一段由東往西方向，行駛至勝利七街一段與莊敬北路之交岔路口時，因癲癇發作，車輛失控，當場撞上前方停等紅燈的三部機車。

機車騎士如同保齡球瓶被撞翻，共有3人受到輕重傷，其中1名25歲的彭姓女騎士，被撞成左側創傷性氣胸合併肺部挫傷、腎臟肝臟脾臟撕裂傷、硬腦膜下出血等傷害，送醫治療1個月後仍傷重不治。檢方依過失致人於死罪將李提起公訴。

一審法院審理時李男認罪，李男並賠償家屬達成和解，另外他也在案發當下，就向到場的員警自首犯罪，因此一審法院綜合審理後，將他判刑1年7月，並宣告緩刑5年。案經上訴，高等法院二審審理後，仍維持1年7月、緩刑5年的自新機會，高院並宣告緩刑期間內交付保護管束，且須提供60小時義務勞務，並接受8場法治教育。可上訴。