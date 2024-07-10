快訊／鄭文燦涉貪提高保金1200萬　高院火速二度撤銷發回更裁

▲鄭文燦再獲1200萬元交保，檢方抗告，高院2度撤銷發回。（圖／黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

前桃園市長鄭文燦爆發貪污案件，桃園地檢署偵辦後對鄭文燦聲請羈押禁見，但桃園地院先裁定500萬元交保；遭高等法院撤銷發回後，又提高保金到1200萬元交保。檢方不服，再提出抗告，高等法院10日火速審理後作出裁定，2度撤銷交保裁定，發回桃園地院更裁。

檢方偵辦桃園市府2017年間推出的「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」時，查出土地規劃案之外的一片9.5公頃農地，地主們組成重劃會，試圖透過行賄的方式，強行闖關，讓農地能列入土地規劃案，以獲取暴利。

而相關地主們包含台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、台塑集團前副總經理兼發言人侯水文等人集資，透過與鄭文燦熟識的台塑集團顧問廖俊松，在2017年9月向鄭文燦行賄500萬元；鄭文燦收下賄賂後，1年後、即2018年8月間將賄款退回。檢方查證屬實後，將涉嫌行賄的廖男等人聲押獲准，楊男則因高齡90歲，獲得法院裁准1000萬元交保。

在本案相關行賄人員均收押後，所有供詞也都指向鄭文燦收賄，因此檢方抓準時機，在5日將剛返國的鄭文燦帶回偵訊，訊後向法院聲請對鄭文燦羈押禁見。但法院卻裁定500萬元交保，限制住居、出境與出海。檢方抗告成功後，案件發回桃園地院更裁，但桃園地院僅提高保金為1200萬元，仍不同意羈押鄭文燦，檢方因此再度提出抗告。

抗告案在9日晚間8點送進高等法院，高院10日一早隨即分案並火速審理。由於先前高院首度撤銷理由中指出，本案仍有桃園市府的公務員尚未到案，有鞏固其他證人被告供詞的必要，因此可見，本案案情仍會繼續延燒。