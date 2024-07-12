鄭文燦遭羈押傳用Line串證　黃國昌：到底是誰洩密？

記者陳家祥／台北報導

前桃園市長鄭文燦因在市長任內涉嫌收賄，在「二進二出」桃園地院後，11日桃園地院撤銷原裁定，改為羈押禁見。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌12日說，「鄭文燦又再度在檢警發動偵辦行動前，就已經掌握到相關情資」，到底是誰洩密、誰是內鬼，法務部以及相關檢察署必須要給社會大眾一個非常清楚的交代。

▲立委黃國昌出席民眾黨立院黨團時事回應記者會。（圖／記者李毓康攝）



黃國昌說，昨天晚上當桃園地方法院終於做出羈押裁定時，相信台灣社會非常震驚，「震驚的並不是鄭文燦被收押，而是鄭文燦又再度在檢警發動偵辦行動前，就已經掌握到相關情資」，所以才有辦法在7月5日一早竟然傳訊息給特助，傳的內容竟然是在配合其他的共犯掌握檢調偵辦方向。

「要請教的是，這件事到底是怎麼回事？」黃國昌說，7年前收了500萬的鄭文燦，可以神通廣大到知道被監聽譯文的內容，急忙退回500萬，案子被壓、不能偵辦、不能約談，等到2024年的今天，相同的劇情竟然再度上演，在檢方正式發動行動前，鄭文燦已掌握到偵辦內容、方向，可以透過特助進行串證。

黃國昌說，這件事法務部以及相關檢察署必須要給社會大眾一個非常清楚的交代，「到底誰洩密？誰是內鬼？7年前資訊怎麼流出去的？7年後為何相同戲碼又再度上演」。

記者追問，傳出該名助理施彥廷，過去曾是太陽花學運決策小組代表？黃國昌嘆了口氣說，施彥廷的確有參與運動，「但我覺得他的運動參與跟後來政治生涯的選擇，不用混為一談」。他後來加入鄭文燦團隊、擔任助理，也慢慢得到重用，「不要把他對公民運動參與跟工作選擇，沒必要混為一談」。

黃國昌說，比較重要的，還是要回到問題本質焦點，7年前誰洩密？這次又是誰洩密？查清楚，給社會大眾一個清楚交代。第二，當這些富商權貴集團，從地方到中央提供一條龍服務，鄭文燦一個人做得來嗎？絕對做不來，「臭不可聞，貪腐的金權結構，正是過去民進黨執政的縮影，清廉、勤政、愛鄉土，證實是一場騙局，最大的笑話」。

黃國昌也指出，鄭文燦如此位高權重、涉入的弊案這麼多，到目前為止只是冰山一角，「光這冰山一角就已經臭不可聞，讓整個台灣社會完全沒有辦法接受，貪腐結構必須要徹底的被調查、被檢討」。

至於傳出民眾黨主席柯文哲可能是下一個被公審的對象？黃國昌說，黨團不會去討論這種事，因為柯文哲主席的清廉、公正，相信是台灣社會有目共睹的，「因此我個人曾經表達過，我對柯主席清白100%有信心」，之前政黨、媒體無端炒作的幾大案，吵了幾年，到現在發現什麼都沒有，因此政治上的揣測，基本上是覺得沒有必要隨著他們去起舞。