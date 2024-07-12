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快訊／鄭文燦貪汙疑雲！桃檢抗告成功再+1　90歲楊兆麟重開羈押庭

▲▼檢察官陳嘉義。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊兆麟今重新召開羈押庭，檢察官陳嘉義蒞庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦遭爆任職桃園市長期間捲入土地開發弊案，歷經兩度交保後、抗告後，桃園地院11日撤銷原裁定，改為羈押禁見，並於昨晚間已派囚車送鄭前往桃園看守所。據悉，本案目前涉案的主要人物都已經遭羈押，但關鍵人物之一的台塑集團總管理處前總經理楊兆麟因高齡90歲，日前以1000萬元交保；但桃檢提出抗告，今(12日)上午10時30分重新召開羈押庭。

據了解，本案係華亞科學園區外一處9.5公頃農地地主組成重劃會，向桃市府申請自辦重劃，主導重劃會的台塑集團前高層籌出500萬元透過與華亞重劃會主委廖俊松交付給鄭文燦，鄭事後主導由市府通過該重劃案。

捲入本案的台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、台塑集團前副總經理兼發言人侯水文等人集資，透過與鄭文燦熟識的台塑集團顧問廖俊松、以及廖俊松在台塑任職的2個兒子均遭檢調搜索、約談，除楊兆麟因高齡90歲，日前獲法院裁准以1000萬元外，其餘涉案人等均聲押獲准。

在鄭文燦昨夜大逆轉裁定羈押禁見後，桃檢針對楊兆麟提出的抗告案也備受外界關注，經高院發回後，今桃園地院上午10時30分重新召開羈押庭審理，桃檢檢察官陳嘉義也蒞庭，面對記者提問不予回應，一言不發走入法院開庭。

據悉，楊兆麟羈押庭是法官要釐清鄭文燦與已收押的廖姓父子3人與楊兆麟等人之間往來金流，以及鄭是否有承諾協助等對價關係；檢察官則是要提出檢方蒐證事證讓楊兆麟說明相關疑點，由於是羈押庭隔離訊問，外人不得旁聽，檢方亦不透露相關案情內容。

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