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劉德華演唱會瘋搶！黃牛票喊到「原價30倍」　歌迷買單原因曝

▲▼劉德華上海演唱會首場。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華上海演唱會首場。（圖／台灣映藝提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

劉德華時隔多年再次舉辦演唱會，吸引了大量歌迷，門票一票難求，黃牛更是趁機炒高票價，內場第一排門票原價2580元人民幣（約新台幣1.15萬元），被炒至68880元人民幣（約新台幣31萬元），價格高出近30倍。

根據「財經網」官網微博報導，劉德華7月5日至7日在上海舉行了三場演唱會，每場均爆滿。部分歌迷為了搶到門票，不惜花費巨資，甚至透過飯店、信用卡積分抽獎等方式獲得包廂票。上海一名歌迷透露，他的朋友花了1萬5千元人民幣（約新台幣6.7萬元）購買黃牛票，顯示出劉德華演唱會的巨大吸引力。

此外，部分歌迷還通過購買8888元人民幣（約新台幣4萬元）的奶券，換取到兩張演唱會邀請函。儘管如此，還有許多歌迷表示無奈，因為門票一開賣就秒罄，根本搶不到票。甚至有歌迷發現，贊助商洋河提供了一個購票渠道，但需消費上萬元才能獲得價值一千元的看台票，而內場票則需消費三四萬元。這讓部分歌迷猶豫不決，因為他們不確定購買的大量白酒該如何處理。

劉德華的上一場在中國的演唱會已經是2010年代初期，因此這次演唱會對許多歌迷來說意義非凡，甚至有傳言這可能是最後一次在中國看到劉德華的現場演出。正因如此，許多城市的宣傳都強調這次演唱會的珍貴性。一位歌迷表示：「他太久沒開了，再加上年紀大了，可以看的機會不多。」

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