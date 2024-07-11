暑假「免門票1景點」爽吹冷氣　神人推爆：參觀民眾很少

▲家長可帶小朋友參觀異國文化。（圖／翻攝自Facebook／藍白拖，下同）



網搜小組／劉維榛報導

天氣熱爆，許多人會去公共場所蹭冷氣！網紅作家「藍白拖」分享一個吹涼景點，位在北市大安區的「蒙藏文化館」，門票免費又能吹冷氣，以及體驗異國文化，更讓藍白拖大推的是不用人擠人，「參觀民眾很少，參觀起來很舒服！」好康資訊曝光後，引來網友驚呼「參觀民眾很少真的是大賣點！」

「藍白拖」在臉書粉專表示，炎炎暑假不知要去哪消暑、帶孩放電的話，他非常推薦「蒙藏文化館」，現在也有茶文化特展，「我認為是全台最魔幻的景點，可以看蒙古和西藏的生活模樣。」

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藍白拖笑稱，這裡免門票還可以爽吹冷氣，「最棒的是，參觀民眾很少，參觀起來很舒服！」

逛完還有體力的話，藍白拖還推薦周圍景點，「還可以順路去喝土耳其咖啡，感受曾經是蒙古一部分的國家，隔壁有師大美術館可以一起參觀，以及順路去看很美的藝廊選品店」。

好康文曝光後，引來千人驚呼，「不利用免費展覽太可惜了」、「難得可以讓小朋友接觸到蒙藏文化的好地方」、「參觀民眾很少真的是大賣點」、「去，一定去，吹冷氣」、「謝謝推薦這麼特別的地方，很適合帶小朋友去認識與參觀」、「感謝分享~真是吸引人」、「這個夏天實在太熱了，很需要室內有趣的地點」、「居然有這種地方！好讚」、「好特別的地方（筆記）」。

▼展覽免門票且人潮不多。

