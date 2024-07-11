被監院糾正「漠視演唱會」致紛爭不斷　北市府：審慎面對、積極改進

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者歐建智攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋能否舉辦演唱會備受外界關注，監察院11日糾正台北市政府與內政部，認為北市府2006年簽訂BOT合約起即知悉大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會及展覽等使用方式，卻漠視其他非體育如演唱會使用適法性。對此，台北市政府表示，一定會審慎面對、積極改進。

關於監察院11日針對台北大巨蛋案糾正台北市政府與內政部，台北市政府表示，自台北市長蔣萬安上任以來，市府秉持一致立場，面對問題、解決問題；關於監察委員指正的問題，市府尊重，這些也是市府一直以來努力處理的問題，一定會審慎面對、積極改進，不負國人期待。

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

監察院11日通過對台北市政府、內政部的糾正案，針對有關大巨蛋體育館能否作為演唱會使用的爭議，由於大巨蛋體育館是經行政院核定為國家重大經濟建設之一，採BOT方式辦理，中央及地方主管機關均負有法定監督義務，演唱會使用並非遠雄公司現在所提出，其實從2006年簽約起台北市政府即知除體育館使用外，另要做藝文表演、集會及展覽等使用，並有該簽訂合約書可稽，但北市府未能本於權責面對相關建管法令或內政部釋示，漠視藝文表演或演唱會使用形式之適法性，引致紛爭不斷。

糾正案文也指出，內政部業管「建築技術規則」內的建築物使用類組，對於演唱會使用形式，欠缺明確規範，台北市政府2017年起曾多次函請內政部釋示，內政部均未明確加以解釋，不足以解決大巨蛋適法性需求，內政部顯然忽略大巨蛋是行政院核定國家重大經濟建設，未能正視大巨蛋複合使用之需求，與時俱進適切修改相關法令，均有怠失。

而北市府自2018年迄今對外說明忽稱需經「技術規則第127條」檢討，忽而稱「按『台北市大型群聚活動安全管理自治條例』申請辦理即可」，立場不定，準據不明，有違行政一體性之原則，有損政府威信。

本案除了「技術規則第127條」爭議外，於建築物防火避難性能設計計畫書僅就體育館功能驗證，並已檢討地下2層（-10.5公尺）球場面1.5萬人避難能力，但卻排除演唱會使用形式評定。

對於大巨蛋能否做演唱會使用，監察委員林盛豐、王美玉表示，大巨蛋是否能舉辦演唱會使用，首先應該以合乎法制許可方式辦理，以排除外界所存疑之球場面活動與疏散，動線規劃、維護管理強度等疑義，而且一定要能建立相關大巨蛋辦理活動的「安全指引」，內政部及台北市政府作為建築法的主管機關，自應就法制面與實體面之爭議切實檢討改進，以維護公共安全，保障人民基本權利。

糾正案文寫道，大巨蛋營運單位所提「防災及緊急應變計畫」欠缺審議機制，報府即同意備查，有欠妥當。另外使用執照但書之「室內避難管理對策（7項）」也無審議制度，涉及強化避難逃生演練與避難管理，台北市政府應就闕漏，詳加檢討，保障人民生命自由財產。

依據促進民間參與公共建設法，北市府為「大型室內體育館台北大巨蛋BOT案」主辦機關，在2022年11月18日所核定大巨蛋開發案投資執行計畫書「防災及緊急應變計畫」為促進民間參與公共建設法第43條所定營運計畫之一部，依據行為時「促參法」第52條與第53條主辦機關即負有監督責任，但防災緊急應變計畫欠缺相關「審議」機制，報府即同意備查，有欠妥當。

根據本案使用執照但書規定「營運前加強室內及戶外避難引導設施，包括本次審議所提室內避難管理對策（7項），並針對節點提出避難演練，強化管理機制」，是屬使用執照附款，為行政處分之負擔，市府為建築法之主管機關，亦無審議規範。

欠缺審議機制，均涉及如何強化避難逃生演練與避難管理之事項，北市府自應就其制度面與執行面之闕漏，詳加檢討，俾保障人民之生命自由財產。由於上述制度面與執行面之闕漏，監察院糾正台北市政府、內政部，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。