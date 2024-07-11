台灣劍道選手「代表對岸參賽」　陸委會要查：懷疑他拿了大陸國籍

▲蘇郁程（左）代表中國大陸參加世界劍道錦標賽。（圖／翻攝波特王）



記者蔡紹堅／台北報導

網紅波特王近日爆料，台灣劍道教練蘇郁程代表中國大陸參加世界劍道錦標賽，疑似擁有對岸國籍，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》。對此，陸委會表示，若蘇郁程真的代表大陸參賽，那會懷疑有拿到大陸的國籍，「如果確定蘇郁程是有對岸的國籍，那就會取消他台灣的國籍。」

陸委會副主委、發言人梁文傑11日在例行記者會上提到，波特王提到的這一名選手叫蘇郁程，是台灣人，根據媒體報導，他代表大陸參加了今年在米蘭舉辦的世界劍道錦標賽，據了解，該錦標賽會要求參賽選手必須要具有代表國的國籍，「蘇郁程若真的代表大陸去參賽，那我們會懷疑他拿到了大陸的國籍。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，陸委會將就這部分去了解狀況，因為根據《兩岸人民關係條例》，是不能同時擁有台灣與大陸的戶籍的，所以會了解他到底是怎麼參賽的，「根據世界劍道協會的規定，要參賽可能還要出示護照，也就是說，要用護照來證明你有代表國的國籍，這部分他是怎麼辦到的？我們會去了解。」

梁文傑還說，「如果確定蘇郁程是有對岸的國籍，那就會取消他台灣的國籍，這在《兩岸人民關係條例》裡面是很清楚的。」

事實上，不久前才有一名湖南的連姓台商因為在大陸設有戶籍，被依照《兩岸人民關係條例》註銷台灣戶籍，喪失台灣地區人民身份。

據了解，蘇郁程現年約33歲，從學生時代就熱愛劍道，在福建廈門開設了劍道館，擔任劍道教練，同時也經營咖啡廳，赴陸已超過10年，發展相當穩定，幾年前也與一名福建女孩結了婚。

▼蘇郁程在大陸開設劍道館，擔任劍道教練。（圖／記者蔡紹堅攝）

