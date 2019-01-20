影／握竹劍變端咖啡　劍道哥蘇郁程廈門打工「守護道館夢」

記者蔡紹堅／廈門採訪報導

「台灣人跑來廈門教劍道，還一邊賣咖啡？」初次見到蘇郁程的人一定都會有這樣的疑問，今年28歲的他已經在廈門生活6年，有了自己的劍道館、咖啡廳，還娶了個福建女孩。但看似順利的西進之路，其實也經歷過一番波折，蘇郁程告訴記者，劍道館先前狀況艱難時，他為維持生活，在外面的咖啡廳打了幾年的工，「最開始的起薪只有3000元不到，但為了守護最愛的劍道，還是想撐下去！」

▼蘇郁程小學開始接觸劍道，已有17年資歷。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

蘇郁程是土生土長的台北小孩，12歲開始接觸劍道，最一開始只是覺得能拿劍揮舞非常帥氣，沒想到越學越有興趣，從台北市比到全台灣、從小學組比到大專組，一路以來拿了不少名次，是四強賽的常客，也逐漸下定決心，要以劍道作為一生的志業。

大學三年級時，蘇郁程受劍道用具廠商的邀請，到廈門的道館代課，逐漸起了在廈門開道館的念頭。蘇郁程說，大學畢業後，廠商沒有繼續經營的打算，但自己真的很愛劍道，之前的學生又想繼續學習，加上看好劍道在廈門的發展，便回到廈門，租了一個教室，開起了道館。

▼蘇郁程道館的學生以成年人為主。

不過，當了老闆後，蘇郁程才發現經營道館其實不容易，「一開始考量房租，所以找的地點離市中心有段距離，想說自己比較專業，雖然遠了點，學生還是會願意過來上課，可是幾個月以來，招生一直沒有太大的進展，才知道交通不便真的有很大的影響。」

另外，劍道因為文化的因素，在中國大陸一直很難發展，加上又不是奧運、亞運等國際比賽的項目，算是一項非常小眾的運動。然後還有招生的問題，蘇郁程指出，大陸小朋友的課業壓力大，所以招生的對象就少了一大塊，以成年人為主，「我也收過一些小朋友，但是他們學了一段時間以後，因為面臨考試，就不能繼續上課了，反而是成年人因為工作壓力大，會想來劍道館紓壓。」

▼蘇郁程的學生很多都是上班族，下班或休假後到劍道館練劍紓壓。

開館4年，蘇郁程的學生從最早的2人，增加到現在的30人左右，算是有很大的成長了，不過他坦言，道館的生意其實只是「打平」而已，光靠教劍很難負擔生活上的開銷，「雖然道館沒有賺錢，但我學劍十多年了，也不想就此放棄，所以為了維持生活，我就開始在廈門找工作。」

從小到大只懂劍道，蘇郁程的選擇並不多，只能找入行門檻低的服務業，糊裡糊塗的就在咖啡廳打起了工。回憶那段打工時光，蘇郁程笑容中帶點，因為服務業的門檻低，薪水也低，「我記得當時的起薪才2、3000元人民幣（約1.5萬元新台幣），比22K還少，廈門的飲食開銷不比台灣低，日常生活真的只能想盡辦法省吃儉用。」

▼蘇郁程的咖啡廳「鈦咖啡」去年才開業，但成長迅速，經常客滿。

幸好蘇郁程工作認真，又肯下苦心學習，很快就得到老闆的認可，薪水逐漸提高，也對咖啡產生了興趣，「原本我只是把咖啡當一份打工，但越深入，就越發現咖啡世界的奧妙，開始學習起咖啡的知識，自已買書來看、四處跟人請教，選豆子、沖咖啡的手法也有了進步，慢慢有客人說喜歡我做的咖啡。」

接觸咖啡2、3年後，蘇郁程也對咖啡產生自己的想法，他表示，在廈門的這段期間，一直沒有找到一間心目中完美的咖啡廳，不是說沒有高水平的咖啡，而是有些店因為太專業了，反而忽略客人其他的需求，「在我心目中，咖啡廳除了咖啡以外，還要有氣氛、有服務、坐起來是舒適的，飲品選擇也不能太少，並要有好吃的餐食能搭配，畢竟很多客人要的不只是一杯好喝的咖啡而已。」

▼蘇郁程也在咖啡店內放了自己的劍道獎盃及證書。

綜合自己對「完美咖啡廳」的想像，蘇郁程與朋友合資，在去年開了一間咖啡廳，且開業才沒多久，就出現「客滿」的情況，這樣的客滿還變成常態，常有客人在店外排隊，「我原本是預計得花半年才能持平，沒想到第一個月就有盈餘了，按照現在的生意，可能一年左右就能回本，這在台灣是很難想像的。」

蘇郁程的咖啡店除了「顏值高」，對咖啡的品質也非常講究，尤其豆子的選擇非常多，還標明產地、烘焙手法、烘焙師的資訊，並且經常替換，每隔一段時間，客人就能喝到新的咖啡，「廈門很多精品咖啡店提供的其實還是商業化的咖啡，品質沒有很高，甚至喝起來就像一般的美式咖啡，香氣、餘味等風味是體驗不到的，客人可能連自己喝的豆子是甚麼都不知道。」

▼蘇郁程重視咖啡店的美觀與舒適，在環境設計上下了很多功夫。

蘇郁程非常看好廈門的咖啡市場，他表示，台灣的咖啡文化非常興盛，不只到處都有咖啡廳，販售精品咖啡的店鋪也越來越多，競爭激烈，比較起來，廈門各方面都還在起步階段，發展的空間非常大，「廈門的咖啡人口雖然還不多，但卻是在逐漸增加的，我特別做了一個吧檯，就是希望客人能多跟咖啡師交流，多了解咖啡的知識，咖啡喝起來也會更有味道。」

▼鈦咖啡重視咖啡師與客人的交流，熟客、回頭客特別多。

談到台灣青年來大陸創業，蘇郁程認為，一定要先有完整的規劃與評估，不要聽到機會多、有補助就貿然投入，最好是先來就業，然後才談創業，「以我自己的經驗，就是在這裡先工作近3年，加上劍道館的累積，有了一定的經驗、人脈，以及了解後才敢開店，否則貿然創業，做出來的東西可能是不符合這裡消費者需求的。」

對於未來，蘇郁程也有了大致的方向，他說，沒有意外的話，自己應該會一直在大陸發展，並且花更多心力在咖啡廳的經營，劍道當然也不會放棄，「劍道是我從小就接觸的，已經是我生命的一部份了，雖然沒有賺錢，推廣起來又不容易，但我會繼續堅持下去。」