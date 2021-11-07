彰化民宅驚傳棍棒狠打聲「殺！」　20警攻堅衝入…一開門全傻眼

▲彰化大埔商圈內的中山路一段日前有民宅傳出「械鬥聲」。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

彰化市中山路一段的巷弄近日晚間驚傳棍棒敲擊聲，還有人不斷喊出「殺」的叫聲，疑似有幫派械鬥，嚇壞路過民眾，連忙報警。警方獲報後，出動20多名快打部隊員警到場，發現「械鬥聲」從一處民宅傳出，結果入內察看後，瞬間被眼前畫面驚呆，原來是有10名熱愛劍道的民眾正在練劍，證實只是虛驚一場。

警方日前晚間晚間8點多接獲民眾報案，表示在中山路一段漢銘基督教醫院附近的一棟透天厝民宅傳出棍棒敲擊聲和打鬥叫喊聲，懷疑有黑幫份子械鬥。對此，警方立即以大埔派出所及偵查隊等警力組成快打部隊，並由副分局長許順發及偵查隊長詹廷育帶領20幾名荷槍實彈的警力到場，準備實施攻堅。

▲傳出械鬥聲的民宅位漢銘基督教醫院附近。

警方抵達後，隨即確認打鬥聲是從透天厝的3樓民宅中傳出，於是便在屋外戒備，並由轄區派出所員警進入調查，結果正當民宅大門一打開，所有人頓時看傻了眼，只見屋內有10位民眾正身穿劍道服並手持木劍，認真互相練劍。而有員警突然出現，民眾也嚇了一大跳，場面相當尷尬。

對此，提供練劍場地的屋主饒文正表示，他們成立劍道俱樂部已經10多年了，固定在每周四晚上練習，附近鄰居都早已習慣，只是因為隔壁的新停車場可能有外地遊客來停車，聽到木劍敲打聲及叫喊聲不了解，才會以為是械鬥，證實只是誤會一場。

警方事後仍不敢掉以輕心，查看附近監視器後，確認沒有發生械鬥事件，這才收隊離開。

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