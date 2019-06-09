劍道裁判不滿在臉書遭抹黑　比賽空擋率選手堵人挨告

▲游姓老師在擔任劍道分齡賽裁判，中午休息時率5名選手將L先生圍住，嗆聲辱罵趕他出場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

日前有網友在臉書社團「靠北劍道」貼文，指稱基隆市一名劍道老師涉及妨害電腦使用，遭判刑拘役40天，「還有臉去教劍道騙人喔」，這名老師認為貼文者是一名與他有嫌隙的L先生，於是趁他到北體館觀看劍道比賽時，當眾率5名選手將他圍住辱罵嗆聲，並企圖將他趕出現場，事後L先生到派出所提告恐嚇、誹謗及公然侮辱罪。

▼網友在臉書「靠北劍道」貼文，指稱游姓老師因盜用電腦使用，遭法院判拘役40日，「還有臉教劍騙人」。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，游姓老師在基隆教授劍道，但卻在2015年因盜用黃姓好友臉書帳號，多次用私訊方式辱罵其他劍道館成員，還以黃男名義公開貼文「看清楚你了，賤，做人剛好就好…幹」動態訊息，氣的黃男報警提告妨害電腦使用，基隆地方法院判游姓老師拘役40天，得易科罰金。

5月23日，有網友在臉書社團「靠北劍道」貼文，「這樣還有臉去教劍騙人喔？」，還附上游姓老師遭判刑連結；游姓老師認為匿名貼文者是日前一名業餘的劍道選手L姓男子，於是透過關係放話，要讓L先生在業界混不下去，並要他別出現在5月25日在北體舉辦的劍道分齡賽現場，要讓他難看。

5月25日在台北市立體育館舉辦的「108年度全國分齡劍道錦標賽」，游姓老師受聘於中華民國劍道協會在比賽擔任裁判；中午12時許，游老師發現L先生在會場內持手機拍攝場地，於是帶著自己指導的5名劍道選手，將L先生團團圍住，大聲辱罵叫囂要他離開會場，其他道場老師見狀上前勸阻，協調到場館外處理避免衝突發生。

事後，L先生越想越氣，覺得自己遭到誤會，還在比賽會場受辱，翌日到轄區派出所對游姓老師提告恐嚇、誹謗及公然侮辱罪；L先生懷疑自己是因為年初與中部某劍道部品商家劉姓老闆有嫌隙，游姓老師又與劉姓老闆與商業合作，才會刻意針對他，整起事件警方已經介入調查；有網友得知游老師擔任裁判，竟出現脫序行為，大嘆已失去劍道武士精神，實在「可恥至極」。

▼網友認為游姓老師堵人行為相當可恥。（圖／記者陳以昇翻攝）