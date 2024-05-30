全勝晉級決賽　水里國小女足勇奪全國少年盃6年級組冠軍

▲水里國小女足隊勇奪全國少年盃六年級組冠軍。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里國小女子足球隊於本月中旬參加2024全國少年盃足球錦標賽（六年級組），展現出色的競技水準和極佳的團隊合作精神，以全勝之姿晉級冠軍戰，最終擊敗新北市隊伍贏得全國冠軍，這也是球隊時隔4年後再度獲得此殊榮。

水里國小女足隊29日在校長許秀勲、家長會及教練團的帶領下，到縣府接受縣長許淑華表揚，並獻上冠軍足球金盃與隊員們的簽名足球，分享獲獎榮耀，許淑華則親頒獎狀及營養金，包括立法委員游顥、縣議員陳淑惠、黃春麟、王秋淑及縣體育會總幹事洪銘惠等人，也到場關心鼓勵。

縣府教育處表示，此次全國錦標賽於5月12日至14日在宜蘭舉行，水里國小女足隊的出色表現鼓舞整個水里地區；而水里自2003年以來已成為全縣足球發展的重要據點，即將於7月舉辦第2屆水里竹城盃全國女子足球菁英邀請賽，縣府團隊將全力支持，讓選手們有更多表現自我的舞台，並促進校際足球運動的交流，進一步提升南投的全國競技水平。

▲3名南投籍選手入選世界劍道錦標賽國家代表隊，許淑華親自持劍與他們比試。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，這次冠軍隊的9位成員未來都會繼續加入水里國中足球隊，不僅能讓三級制的培訓更加紮實，也為南投縣女子足球的未來打下堅實基礎，希望他們升上國中後在縣府作為後盾下，都能持續加油。

此外，南投縣籍的劉佳朋、劉佳盈以及許崴等3人入選第19屆世界劍道錦標賽國家代表隊，許淑華也在20日於縣長室接見並頒發獎狀，肯定其優異的表現，也為3位國手加油打氣，盼能為南投及台灣爭光。