警銀聯防識破假親友詐騙　成功阻詐10萬元

▲警銀聯手成功阻詐10萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣大武鄉1潘姓民眾10日接獲匿名電話，遭詐騙集團以「猜猜我是誰」的手法，使民眾誤以為其侄兒因近期緊急債務所需新台幣10萬元，要求立即至附近金融機構匯款。所幸因大武警察分局與轄區內各金融機構保持聯繫，並利用各類勤務機會向各金融機構負責人、行員所宣導常見詐騙手法及受騙民眾可能樣態，本次即因主任見臨櫃換款民眾舉止異常，欲匯款對象帳戶名亦非其姪兒，判斷民眾遭到詐騙，立刻通知警方到場釐清及協助阻詐。

經員警到場了解，對方提供帳戶戶名非民眾姪兒姓名，當下請民眾勿回撥電話，改以平常之聯繫方式聯絡其姪兒，後再向其講解多個案例，潘民才意識到遭騙放棄提領。大武分局日前針對金融機構匯款強化防治，至轄區內農會、郵局等金融機構宣導，強化與金融機構行員聯繫之警銀合作，指導第一線與民眾接觸的行員、經理，針對臨櫃匯款詐騙案件特徵落實關懷提問工作，將金融機構加入反詐騙第一道防線，及時攔阻降低民眾財產損失。本次即有效防堵，成功攔阻。展現警銀合作之成果。

大武分局特別提醒民眾，詐騙集團常佯裝檢警單位，稱民眾涉案如不配合將拘提、監管帳戶，或是假冒親友緊急用錢，利用民眾事態緊急不及查證詐騙。民眾若遇類似案件，且特別是匯款帳戶非親友名，必定是詐騙，請儘速至附近派出所或撥打165專線詢問，千萬別輕易相信而造成財產損失。