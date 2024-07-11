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朋友出賣！大馬淪豬仔瘦成皮包骨　被打到吐血獲救後過世

▲▼ 馬來西亞28歲男子李冠華被賣去緬甸當豬仔，獲救返國後，摔倒過世。（圖／翻攝自星洲網）

▲李冠華被賣去緬甸當豬仔。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞28歲男子李冠華被朋友出賣，在2022年被轉賣至緬甸當豬仔，期間歷經一周只吃一餐、虐打至吐血的狀況，整個人瘦成皮包骨。去年他好不容易獲救返回馬來西亞，但7日與家人清理家園時，不慎摔倒喪命。

星洲網報導，李冠華原本在沙巴州建築工地擔任駕駛員，也曾是舞獅團成員，身強體壯，但後來被賣到緬甸當豬仔受盡折磨，長期營養不良、一周只吃一餐，甚至還被虐打到吐血，生命垂危。

在緬甸果敢戰亂期間，李冠華身受重傷被扔在街頭，隨後被送至戒毒所，不停吐血的影片被流傳，家人見狀立刻報案，要求政府出手相救。在相關單位的協助之下，到了去年11月，他終於逃離緬甸北部的果敢詐騙集團，成功獲救返家。

▲▼ 馬來西亞28歲男子李冠華被賣去緬甸當豬仔，獲救返國後，摔倒過世。（圖／翻攝自星洲網）

▲李冠華坐著輪椅返回馬來西亞之後，被送到醫院接受治療。（圖／翻攝自星洲網）

只不過當時李冠華已經無法行走，坐著輪椅返國後立刻被送到醫院接受治療，說話、走路有氣無力，因傷重無法重返職場，並沒有恢復正常生活。7日晚間，李冠華與家人在豪雨之後一起清理住處，但他因為不小心摔倒過世。

當地議員蔡偉傑曾前往李冠華家中探望，他表示，營救豬仔行動相當不易，需要各個單位努力配合，李冠華獲救後還是逃不過鬼門關，感到十分遺憾與惋惜，希望年輕人務必提高警覺，別再受詐騙集團開出的高薪誘惑，淪為豬仔很可能就此斷送大好人生，希望類似悲劇不要再重演。

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