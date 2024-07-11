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全國都是老人！南韓「高齡人口破1千萬人」　等於每5人就有1老人

▲▼南韓國內老年人口即將突破5分之1。（示意圖／VCG）

▲南韓國內老年人口即將突破5分之1。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著近年面臨房價和物價上漲，許多民眾不再願意生小孩，其中南韓的生育率更是全球倒數，全國即將步入超高齡社會。豈料，日前一項統計數計便指出，目前南韓國內的老年人口已經超越1000萬人口，占全國總人口數達20%，等於每5人就有一人是老人。

根據《韓聯社》，南韓行政安全部今（11）日公布一項統計結果，截至昨（10）日為止，南韓境內65歲以上的戶籍登記人口已經達到1000萬62人，佔總人口（5126萬9012人）的19.51%，等於平均每5名南韓人就有一人是老人。

其中，65歲的男性老年人口共有442萬7682名、女性老年人口則為557萬2380人，女性老年人口比男性多114萬4698人。

住在首都圈（首爾、仁川、京畿道）的老年人口為448萬9828人、非居住在首都圈的老年人口則為551萬234人。

至於65歲老年人口占總人口數的比例，若以廣域市、道的行政區劃觀察，全羅南道老年人口占比最高，達到26.67%，其次則為慶尚北道（25.35%）、江原道（24.72%）、全羅北道（24.68%）、釜山廣域市（23.28%）、忠清南道（21.80%）、忠清北道（21.42%）、慶尚南道（21.25%）、大邱廣域市（20.26%）。

最低則依序為首爾特別市（18.96%）、世宗特別自治市（11.32%）。

據悉，南韓65歲以上老年人口於2013年1月正式突破600萬人大關，接著便於2017年1月超過700萬人、2019年12月超過800萬人、2022年4月超過900萬人。

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