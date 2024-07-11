靖國神社撒尿、塗鴉遭通緝！中國網紅稱「報復日本」：我絕不自首

▲中國籍網紅在靖國神社噴漆「廁所」，還在石柱撒尿。（圖／翻攝自小紅書）

記者羅翊宬／編譯

靖國神社位於日本東京都千代田區，不僅在神道教信仰擁有崇高地位，更供奉著246萬名英靈，然而今年5月底卻慘遭中國籍網紅鐵頭羞辱，不僅在石柱撒尿，甚至還噴紅漆寫「廁所」。日本警方針對鐵頭和另名男子發出通緝令。鐵頭受訪表示，他絕不會為「報復日本」的行徑感到後悔。

從中國社群網站小紅書上流傳的影片，可以看到被稱為「鐵頭」的36歲中國籍男性董光明5月31日晚間10時，在靖國神社入口處石柱脫褲撒尿，隨後更在石柱上，以紅色噴漆在「神」、「社」兩個漢字之間寫下「Toilet（廁所）」，25歲的中國籍男性許來玉則負責拍攝。

事後，「鐵頭」董光明、許來玉從東京羽田機場搭機逃往中國上海。在經過一個多月的追蹤後，日本警視廳本月9日在埼玉縣朝霞市以涉嫌棄物毀損、對禮拜場所不敬等罪名，逮捕29歲中國籍男性姜卓君，為第3名涉案人員。警視廳指出，姜卓君涉嫌協助購買作案用的紅色噴漆。

目前日本警視廳已經針對逃往中國的董光明、許來玉發佈逮捕令狀，宣布「通緝」（指名手配）兩名惡意毀壞靖國神社的中國籍男性。

日媒《TBS News》最近在中國首都北京採訪涉嫌毀損靖國神社的董光明。當記者勸其向日本警方自首時，董光明表示，「一、我不可能自首。二、我也不可能會後悔。三、我不是怕。」

董光明解釋犯案動機，是為了向日本政府抗議將福島核電廠含氚元素「核處理水」排海一事，並表示將來還是會前往日本表達抗議，「只要你們（日本）又做了侵犯中國人民和世界人民巨大利益的情況下，我還會去（日本）。」

聽聞自己和另名中國籍男子許來玉被日本警方通緝的消息後，董光明又表示，「我根本沒聽說自己被通緝。再來，我覺得日本警察局很像是幼兒園，根本是來搞笑的！」

據悉，先前董光明在中國上海接受另一日本媒體採訪時，便坦承在靖國神社脫褲撒尿、噴漆的人是自己，「我思考兩三天才決定犯案，Toilet在中文的意思是廁所，所以在噴漆之前，我做了每個人在廁所裡都會做的事（指撒尿）。」

董光明解釋犯案動機，「當我得知日本政府批准福島核電廠廢水排海一事，我心裡就是有一股火在了。你（日本）既然往全世界人民都會用到的水資源排放核廢水，那麼我就在日本人最為崇拜的精神信仰聖地撒尿。我還覺得不太滿意呢。我不認為自己違法。我絕對不會反省。馬鹿野郎（日文髒話）。」

對此，日本網友在底下留言，「全世界就只有中國人會亂撒尿」、「這就是中國人和台灣人的差異」、「既然你不會反省，那就別再來日本吧，希望你能受到懲罰」、「既然是核汙染水排海問題，那如果在紫禁城做同樣的事會怎樣呢」、「既然是日本人最崇拜的神社，應該是明治神宮或是伏見稲荷大社吧」。