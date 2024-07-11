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熟女主管慾求不滿！性騷10男職員猥褻喊「吃我」...誇張畫面曝

熟女主管欲求不滿，性騷10男職員當場猥褻「吃我」！誇張影像曝光。（翻自《JTBC》畫面）

▲女主管被爆行事豪放大膽。（翻自《JTBC》畫面）

圖文／鏡週刊

南韓近日爆出一起誇張的猥褻事件，一名任職於富川市體育會的熟女主管，被爆出這8年間，至少性騷10名男職員，甚至會在聚餐上當眾猥褻，引發體育會男職員的恐懼與不滿，相關誇張影像也隨之曝光。

據南韓《JTBC》「事件班長」節目報導，這名熟女主管被男職員爆料，在職員們的聚會上，她豪放大膽，直接坐在鮮肉職員的大腿上問：「我有多重呢？」然後還勾住男職員的脖子，又親又抱。據悉聚會上有多名男職員都成為她的「獵物」，甚至還語帶挑逗：「你不要吃飯飯了，來吃我啊！」、「我老公出差，所以我好寂寞。」

員工爆料，這8年來至少有10名男職員遭到她的性騷。（翻自《JTBC》畫面）

▲員工爆料，這8年來至少有10名男職員遭到她的性騷。（翻自《JTBC》畫面）

員工爆料，這8年來至少有10名男職員遭到她的性騷。員工們也說，由於這名熟女主管在體育會待了20年，儼然是體育會裡的「地下女帝」，許多事務都在她的操控之中，所以新進的男職員們，也只能屈服於她的淫威之下。報導也指出，受害的男職員不僅僅是基層員工，就連職位比她大的男性主管，也曾經被她騷擾。

之後有男員工蒐集證據後向相關單位投訴，富川市議會也立刻進行調查，最後對這名熟女主管下達2個月懲戒令。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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