棘冠海星入侵東沙環礁！6月清除1840隻　國家公園署「大掃蕩」

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棘冠海星入侵東沙環礁！6月清除1840隻　國家公園署展開「大掃蕩」

▲▼「棘冠海星」大規模入侵東沙環礁海域引發關注。（圖／國家公園署提供）

▲「棘冠海星」大規模入侵東沙環礁海域引發關注。（圖／國家公園署提供）

記者陳家祥／台北報導

棘冠海星大規模入侵東沙環礁海域引發關注。內政部國家公園署10日表示，經由中央研究院生物多樣性研究中心執行長鄭明修協助，已經掌握棘冠海星肆虐範圍；同時也邀請鄭執行長、農業部、海洋委員會合作進行棘冠海星清除作業，6月份已清除1840隻棘冠海星，未來將廣邀潛水志工前往協助，確保東沙環礁的珊瑚生存環境。

國家公園署說明，今年3月海洋國家公園管理處在東沙環礁西南側海域，發現棘冠海星大量爆發，因而在6月份偕同鄭明修執行長團隊、墾丁國家公園管理處、中山大學東沙國際研究站人員前往清除，總計清除1840隻棘冠海星。

為了控制棘冠海星的危害，必須持續人工移除。國家公園署強調，已積極聯繫鄭明修執行長、農業部、海洋委員會研商合作，同時廣邀具有水下工作經驗的潛水好手擔任志工，前往東沙海域清除棘冠海星。

國家公園署表示，7月18日將邀請農業部、海洋委員會、國防部、台灣珊瑚礁學會召開後續實施計畫研商會議，除了規劃清除作業，也將討論建立防止棘冠海星持續擴散的防火線，維護東沙環礁國家公園豐富的珊瑚礁生態系。

棘冠海星是熱帶和亞熱帶海域中常見的生物，主要分布在印度洋和西太平洋的珊瑚礁區域，它們以珊瑚為食，是一種具有獨特美麗外觀的海洋生物，牠們通常在珊瑚礁的生長期、藻類覆蓋較少的區域大量繁殖，形成密集的群體。這些群體覆蓋的面積越大，對珊瑚礁的破壞也越嚴重。

由於棘冠海星的大量繁殖和攝食行為，會導致珊瑚礁的生態系統失衡。珊瑚是珊瑚礁生態系統的基石，提供了棲息地和食物來源，對於許多海洋生物來說至關重要。當珊瑚被棘冠海星攝食時，珊瑚礁的結構和多樣性受到破壞，其他生物也會受到影響。總的來說，棘冠海星對珊瑚礁生態系統的破壞相當嚴重，需要進行有效的管理和控制措施來保護珊瑚礁的生態健康。

▼「棘冠海星」大規模入侵東沙環礁海域，引發珊瑚浩劫。（圖／國家公園署提供）

▲▼「棘冠海星」大規模入侵東沙環礁海域引發關注。（圖／國家公園署提供）

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