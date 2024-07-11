鄭文燦案燒向府院！　黃國昌酸「一條龍服務」：一般人哪有此待遇

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦因涉嫌收賄，11日下午將三度重開羈押庭；民眾黨立委黃國昌指控，羈押中的前台塑集團顧問廖俊松行賄鄭文燦後，鄭上達天聽找總統府，一路交辦行政院、經濟部、內政部，但被政院砲轟看圖說故事。黃國昌11日上午回擊，一般老百姓哪裡可能有這樣待遇？總統府、行政院不敢否認，只能用抽象、空洞形容詞描繪。

黃國昌11日上午於立法院受訪，針對廖俊松行賄鄭文燦後，鄭上達天聽找總統府，一條龍式交辦行政院、經濟部、內政部處理？黃國昌表示，鄭文燦這次涉嫌收賄的案子，真的再次讓台灣社會看到，在一個貪腐的金權結構下面，是如何可怕、如何臭不可聞。

黃國昌提及，從公開資料、檢舉資料可清楚看到，鄭文燦2017年9月拿了500萬以後，竟然以桃園市長之姿親自主持會議，從山坡地解編、最大地主協調，一直到要幫變更地目，竟還提報為「國家重大建設」；而行賄的廖俊松還跑到總統府，總統府則下條子、當時的行政院秘書長卓榮泰也下條子，經濟部、教育部馬上遵照辦理，納入國家重大建設計畫，順利適用「都市計畫法」。

黃國昌指出，這種從地方到中央一條龍的服務，幫特定權貴變更地目，從農地區變成產專區，獲取高達數十億不法暴力，真的讓大家看到了整件事情臭不可聞，「這件事情絕對不是鄭文燦一個人就可以獨立完成。」自己昨在司法法制委員會對法務部長提出質詢，希望真的要有肩膀、抗拒所有壓力向上偵辦，打擊所有參與事件的犯罪行為人，給社會一個交代。

面對府院回擊「錯誤連結」、「看圖說故事」，但一般人可以這樣上達天聽，且總統府還回函「至為重視」嗎？黃國昌說，昨天從總統府、行政院回函內容，可清楚看到，自己說的全部都是事實，對方不敢否認，所以只能用抽象、空洞形容詞加以描繪，完全不敢正面回答問題。

「一般老百姓哪裡可能有這樣待遇？」黃國昌批評，所以為什麼說權貴、貪腐金權結構形成溫床，這是目前整個社會深惡痛絕的事情，也希望此犯罪行為偵辦上，能徹底將所有犯罪行為人全部繩之以法，別忘了總統賴清德前陣子才說要打詐掃黑、肅貪，這是政府目前重要的工作，「但昨天行政院這樣的回覆方法，聽起來彷彿賴清德喊德又只是另外一次口號，是不是能真正落實，其實大家心裡面有非常大的問號。」