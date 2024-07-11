　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強化癌症防治！行政院增40億篩檢預算　編50億用於新藥支付

▲▼衛福部中央健保署長石崇良。（圖／記者陳家祥攝）

▲健保署長石崇良。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部健保署11日於行政院會簡報「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」。為加速落實癌症防治，2025年行政院將癌症篩檢預算由原28億增到68億；另外，也以公務預算挹注全民健康保險基金50億，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，後續再視財源及醫療需求情況，滾動檢討，逐步擴大基金到百億元規模。

行政院長卓榮泰說，癌症是國人健康的頭號威脅，為落實總統健康台灣政策，讓台灣癌症死亡在2030年降低三分之一。政府透過提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，並成立癌症新藥基金，提升癌症新藥可及性，降低癌症死亡率。

卓榮泰說，請衛福部持續研議擴大篩檢年齡範圍、提供癌症篩檢項目及篩檢補助費用，強化癌症篩檢成效，有效降低死亡率。政府規劃成立癌症新藥基金，透過暫時性支付機制及專款使用，縮短癌症新藥給付時程，讓癌友及早取得突破性的新藥、降低癌友經濟負擔，現階段先以健保專款支應，明年再由公務預算挹注，後續視財源、醫療需求情況滾動檢討，逐步擴大基金至百億元規模。

卓榮泰也請衛福部加速癌症新藥基金成立，長期穩定推動。健康台灣的目標是全民健康促進，請衛福部加強結合運動、營養管理等相關健康促進政策規劃執行。

為加速落實癌症防治，2025年行政院將癌症篩檢預算由原28億增為68億，增加額度為40億元；另外，也以公務預算50億元挹注全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，後續再視財源及醫療需求情況，滾動檢討，逐步擴大基金至百億元規模。

▼衛福部提出「提升癌症新藥可及性及百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

▲▼衛福部向政院提出「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

衛福部說明，已推動實證篩檢、預防性治療、早期診斷，輔以次世代基因檢測（NGS）進行精準治療；提升早期癌症篩檢部分，包括擴大五癌（大腸直腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌、肺癌）篩檢及胃癌篩檢試辦；在提升新藥可近性方面，透過三項重要施政基石，包含規劃成立行政法人國家醫療科技評估中心、推動平行審查機制及成立癌症新藥基金，滿足癌症病友的新藥需求；並規劃於2024年底完成「癌症新藥暫時性支付專款作業要點」，讓專款運作具可預測性及透明度。

▲▼衛福部向政院提出「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

衛福部表示，透過擴大篩檢年齡範圍、提供癌症篩檢項目及調整癌症篩檢補助費用等強化癌症篩檢政策，可協助全國國民早期發現癌症、早期治療，加上癌症新藥暫時性支付專款的設立，期待達到共創四贏目標：病友早期發現癌症、早期治療，取得具治療潛力之突破創新新藥，改善癌症存活率。

▲▼衛福部向政院提出「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

另外，在醫療機構部分，衛福部指出，透過真實世界資料評估收載機制，與國際治療指引接軌，提升治療成效；因基金運作具預測性及透明度，加上健保建立之創新給付通道，可吸引藥廠引進或投入新藥製造；政府則與廠商共同承擔基金風險，整體調控癌症藥費支出，降低健保財務衝擊，讓資源妥善運用，減輕健保及民眾財務負擔。

▲▼衛福部向政院提出「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

▲▼衛福部向政院提出「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

▲▼衛福部向政院提出「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

▲▼衛福部向政院提出「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供）

ET快訊
羈押鄭文燦今3度對決！　法官曝光
全套3000元！11女接客　男見警急喊：我有穿衣服
11人中毒！　南港鵝肉店「廚房噁況」曝
二伯罕見動怒！　大動作切割「看一次檢舉一次」
韓千萬YTR遭拍性愛片　驚悚暴打音檔曝：饒了我
倒數6天退休！警長赴林士傑靈堂...喊：希望退休前破案
韓國旅遊「3種店」絕對不要去　達人曝內幕：把你當肥羊！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我支持這樣的急轉彎！　藍委喊話民進黨：挺核就「光明正大講出來」

小心出國回不來！6國警示「赴中旅遊高度謹慎」　監視手機、拘留

「進口蛋調查小組」遭綠轟違法！　楊瓊瓔嗆：花4.7億銷毀蛋不能問？

尤伯祥與黃國昌合影曝！　他揭太陽花站一起：10年後卻對立

鄭文燦交辦府院火速處理？　行政院舉例反擊黃國昌：陳情案都是這樣

藍推全面租賃實價登錄　內政部揭衝擊：現階段不宜全面推動

加速921前建物更新！行政院修法放寬老屋容積認定　估27萬戶受惠

英國新首相曾2度訪台見陳建仁　內政副大臣今年也見過蔡英文

曝死刑違憲犯人恐釋放　謝龍介批：法務部竟沈默沒人敢保證

藍控釋憲「1打4不公正」　綠曝3「真相」打臉：講不清楚反而怪裁判？

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

王子連2天半夜「現身席惟倫家」　又爆熱戀..雙方公司回應

我支持這樣的急轉彎！　藍委喊話民進黨：挺核就「光明正大講出來」

小心出國回不來！6國警示「赴中旅遊高度謹慎」　監視手機、拘留

「進口蛋調查小組」遭綠轟違法！　楊瓊瓔嗆：花4.7億銷毀蛋不能問？

尤伯祥與黃國昌合影曝！　他揭太陽花站一起：10年後卻對立

鄭文燦交辦府院火速處理？　行政院舉例反擊黃國昌：陳情案都是這樣

藍推全面租賃實價登錄　內政部揭衝擊：現階段不宜全面推動

加速921前建物更新！行政院修法放寬老屋容積認定　估27萬戶受惠

英國新首相曾2度訪台見陳建仁　內政副大臣今年也見過蔡英文

曝死刑違憲犯人恐釋放　謝龍介批：法務部竟沈默沒人敢保證

藍控釋憲「1打4不公正」　綠曝3「真相」打臉：講不清楚反而怪裁判？

被節目惹怒！郭泓志擔憂發生意外「親找工作人員理論」火大內幕曝光

藍白提案漲公糧收購價　農業部反對：推新獎勵「乾穀3年提高3元」

楊謹華「靜脈血管爆掉」傷照曝！淚眼：還有點腫 低調現蹤球場全被拍

炸雞桶、蛋撻盒下殺62折起！肯德基「3大超殺優惠」限定6天搶

美國男籃熱身賽首戰險輸球　戴維斯扮板凳暴徒領軍大逆轉

訪問／SJ參戰爭奪「2024訪台韓星」冠軍！　東海：去台灣拍電視劇

「仲夏寶島號」7／13啟程　台鐵公布24處蹲點拍攝熱點

經典賽感受台灣球迷氣氛　張育成談返台關鍵：大聯盟沒有遺憾

大成攜手三軍總醫院打造全新餐飲商場　明年Q2開幕

我支持這樣的急轉彎！　藍委喊話民進黨：挺核就「光明正大講出來」

政治熱門新聞

大法官問何謂反質詢？點名黃國昌：你以問答問

加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

快訊／今年新高！66架次共機、9共艦「三面環台」　國軍監控畫面曝光

快訊／不滿藍白成立進口雞蛋調查小組！　綠委退席抗議

藍委辯完大罵「3：12」不公平　律師：宛如義和團一樣對抗全世界

大法官問總統若拒到立院國情報告？　黃國昌坦言：什麼事也不能幹

李遠哲表態延後廢核　曝與賴多次討論

問反質詢定義「藍白立委無人回應」　大法官要求書面答覆

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

柯、黃訪團膳工廠談營養午餐專法

凌濤將查鄭文燦任內弊案　張善政回應了

淡海新市鎮二期有進度了！ 國土署：啟動區段徵收評估

我漁船遭日扣謝長廷反轟「破壞業界利益」　許宇甄：媚日二百五

社會運動座談從太陽花到青鳥　青年透露慶生到一半直接拿蛋糕到議場外聲援

更多熱門

相關新聞

府院介入幫鄭文燦？　行政院拿實例反擊黃國昌

府院介入幫鄭文燦？　行政院拿實例反擊黃國昌

前桃園市長鄭文燦捲入收賄疑雲，民眾黨立委黃國昌指控，羈押中的前台塑集團顧問廖俊松行賄鄭後，鄭直通總統府並一路交辦行政院、經濟部、內政部，「一般老百姓哪可能有這樣待遇？」對此，行政院拿出過去往來公文範例反擊，強調不管任何人的陳情或回應，政院的反應都是這樣，「以質疑委員的邏輯，所有的案件都是府院介入、都是火速處理」，盼委員能明察。

加速921前建物更新！行政院修法放寬老屋容積認定

加速921前建物更新！行政院修法放寬老屋容積認定

鄭文燦案燒府院　昌：一般人哪有此待遇

鄭文燦案燒府院　昌：一般人哪有此待遇

府被爆涉入開發案　張善政這樣說

府被爆涉入開發案　張善政這樣說

衛福部稱專案進口輸液有法源　羅廷瑋轟：官方違法進口

衛福部稱專案進口輸液有法源　羅廷瑋轟：官方違法進口

關鍵字：

行政院衛福部癌症

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面