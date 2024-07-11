強化癌症防治！行政院增40億篩檢預算　編50億用於新藥支付

▲健保署長石崇良。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部健保署11日於行政院會簡報「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」。為加速落實癌症防治，2025年行政院將癌症篩檢預算由原28億增到68億；另外，也以公務預算挹注全民健康保險基金50億，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，後續再視財源及醫療需求情況，滾動檢討，逐步擴大基金到百億元規模。

行政院長卓榮泰說，癌症是國人健康的頭號威脅，為落實總統健康台灣政策，讓台灣癌症死亡在2030年降低三分之一。政府透過提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，並成立癌症新藥基金，提升癌症新藥可及性，降低癌症死亡率。

卓榮泰說，請衛福部持續研議擴大篩檢年齡範圍、提供癌症篩檢項目及篩檢補助費用，強化癌症篩檢成效，有效降低死亡率。政府規劃成立癌症新藥基金，透過暫時性支付機制及專款使用，縮短癌症新藥給付時程，讓癌友及早取得突破性的新藥、降低癌友經濟負擔，現階段先以健保專款支應，明年再由公務預算挹注，後續視財源、醫療需求情況滾動檢討，逐步擴大基金至百億元規模。

卓榮泰也請衛福部加速癌症新藥基金成立，長期穩定推動。健康台灣的目標是全民健康促進，請衛福部加強結合運動、營養管理等相關健康促進政策規劃執行。

為加速落實癌症防治，2025年行政院將癌症篩檢預算由原28億增為68億，增加額度為40億元；另外，也以公務預算50億元挹注全民健康保險基金，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，後續再視財源及醫療需求情況，滾動檢討，逐步擴大基金至百億元規模。

▼衛福部提出「提升癌症新藥可及性及百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

衛福部說明，已推動實證篩檢、預防性治療、早期診斷，輔以次世代基因檢測（NGS）進行精準治療；提升早期癌症篩檢部分，包括擴大五癌（大腸直腸癌、子宮頸癌、乳癌、口腔癌、肺癌）篩檢及胃癌篩檢試辦；在提升新藥可近性方面，透過三項重要施政基石，包含規劃成立行政法人國家醫療科技評估中心、推動平行審查機制及成立癌症新藥基金，滿足癌症病友的新藥需求；並規劃於2024年底完成「癌症新藥暫時性支付專款作業要點」，讓專款運作具可預測性及透明度。

衛福部表示，透過擴大篩檢年齡範圍、提供癌症篩檢項目及調整癌症篩檢補助費用等強化癌症篩檢政策，可協助全國國民早期發現癌症、早期治療，加上癌症新藥暫時性支付專款的設立，期待達到共創四贏目標：病友早期發現癌症、早期治療，取得具治療潛力之突破創新新藥，改善癌症存活率。

另外，在醫療機構部分，衛福部指出，透過真實世界資料評估收載機制，與國際治療指引接軌，提升治療成效；因基金運作具預測性及透明度，加上健保建立之創新給付通道，可吸引藥廠引進或投入新藥製造；政府則與廠商共同承擔基金風險，整體調控癌症藥費支出，降低健保財務衝擊，讓資源妥善運用，減輕健保及民眾財務負擔。