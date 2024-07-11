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社會 社會焦點 保障人權

台76線平面道驚見「剖半無頭豬」　清潔隊出動回收車報警找失主

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市清潔隊部位在76快速道路下方，日前隊員深夜剛返回時，突然聽到平面道路上傳來「碰」的好大聲響，一看竟是一隻已剖半無頭的生鮮豬肉，2名隊員一人抬一隻豬腳完全抬不動，只好出動回收車將牠先移到隊內再報警，警方調閱監視器，為大貨車運送途中掉落，很快地在1小時內通知車主將豬肉領回。

▲路上掉落半隻無頭豬肉，清潔隊動用回收車撿拾。（圖／員林市清潔隊提供）

▲路上掉落半隻無頭豬肉，清潔隊動用回收車撿拾。（圖／員林市清潔隊提供，以下同）

▲路上掉落半隻無頭豬肉，清潔隊動用回收車撿拾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲路上掉落半隻無頭豬肉，清潔隊員抬不動。（圖／員林市清潔隊提供）

清潔隊表示，事發在7月9日晚間8點40分，大家回到隊部正在忙碌時，突然聽到一個聲響，轉頭一看發現一塊處理好的豬肉掉在地上。由於該路段車流量大，而豬肉的體積又龐大，擔心會發生危險，因此隊員們主動前往移除。但是豬肉太重，徒手搬不動，我們只好出動資源回收車協助。最後，才成功將豬肉移至隊部裡面。

由於目前豬價昂貴，清潔擔心失主找不到豬肉會著急，所以主動報警請警方協助。轄區警方到場後，第一次遇到這種情況，檢查豬肉上的印章以辨識主人，並聯繫附近的屠宰場看是否有人遺失豬肉。

▲路上掉落半隻無頭豬肉，清潔隊動用回收車撿拾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經警到場了解，初步研判應為剛屠宰完成要送往市場的豬肉，上方有合格標章無其他屠宰場標誌，又深怕時間一旦過久豬肉恐也因此臭掉，立即調閱警察局路口監視器，確認為大貨車於運送途中豬肉不慎掉落道路，很快在1小時內通知到張姓車主將肉領回，引發一場虛驚。

▲路上掉落半隻無頭豬肉，清潔隊動用回收車撿拾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

清潔隊也利用這個難得的機會，宣導肉類分類的小常識，「煮熟的雞、鴨、魚、牛、羊、豬等(含內臟)肉類，請丟熟廚餘」，預防非洲豬瘟請將「未烹煮肉類(含內臟)」丟垃圾車；來路不明肉品也請當一般垃圾，務必打包好後當成垃圾丟置垃圾車裡。

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