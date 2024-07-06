莽男逆闖台76線釀2車追撞！　又「倒車迴轉」丟大桶子砸後車

記者唐詠絮／彰化報導

超嚇人！一名男子日前開車逆上台76線快速道路，造方2輛車閃避不及追撞，導致2人受傷後，此時，男子又將車子迴轉，停在中間與外側車道間，向一輛行駛經過的自小客車丟擲水桶，讓後方的遊覽車及多輛自小客緊急踩剎停車，國道警方正積極追緝這名危險駕駛到案說明，全案朝公共危險及毀損罪方向偵辦。

▲台76線男駕駛逆向釀2車追撞再朝車丟大白桶。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲一名駕駛在台76線上逆向行駛還丟水桶，導致多部車輛受損。（圖／國道警方提供）

劉姓駕駛在爆料公社發文指出，事情發生在6月22日星期六下午，行駛在台76線東往西方向，剛過員林交流道，突然有一輛車無故停在路中，從旁邊經過時，該車駕駛忽然往他後方丟出水桶等雜物，砸到他車輛。

▲郭男閃避不及追遭。（圖／國道警方提供）

國道警方初步調查，一名男子駕駛自小客車逆向行駛，致29歲郭男駕駛閃避時撞擊到71歲傅姓駕駛的灰色賓士，再撞擊外側護欄肇事。而該男子肇事後，將車停於外側車道，並從後車廂取出塑膠桶並朝內側車道丟擲，擊中行駛在內側車道劉男駕駛的自小客車，造成2人輕傷。本案已由國道第三公路警察大隊刑事組以公共危險及毀損罪嫌積極偵辦中。

國道第三公路警察大隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿逆向行駛高速公路及快速公路，依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款規定，汽車駕駛人在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛，處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。